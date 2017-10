Présidents des départements d’Île-de-France : pourquoi ils sont contre le Grand Paris

Les sept présidents des départements d’Île-de-France se sont réunis ce mardi. Objectif : exposer leurs craintes sur le projet de métropole du Grand Paris qui pourrait causer la suppression des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

Pour eux le Grand Paris, c’est non ! Le projet de grande métropole décidé par l’État ne passe pas auprès des sept présidents des départements d’Île-de-France. Ils ont longuement exposé les raisons qui les poussent à s'opposer au projet défendu par l'exécutif.

Ils craignent une baisse de la qualité des services dans leur territoire

L’État compte donner à la métropole du Grand Paris de très larges compétences, à tel point que la petite couronne d’Île-de-France deviendrait pratiquement inutile… Emmanuel Macron propose donc de supprimer purement et simplement les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Pour les présidents de ces collectivités territoriales, il y a un risque de voir certaines politiques mises en place à l’échelle locale disparaître avec les départements. "Nous remboursons à 50% la carte de transport Imagine R pour tous les jeunes de notre département, explique Christian Favier, président du Val-de-Marne. Si le département disparaît, la métropole n’étendra pas ce dispositif à tout son territoire puisque nous sommes dans un contexte de restrictions budgétaires. Le risque c’est donc que cette mesure soit supprimée, tout simplement". L’élu évoque également la politique qu’il a engagée sur les places de crèche. Il vise 5000 places départementales d’ici à la fin de son mandat, et il l’assure : si la métropole prend le pas sur son département, cette dynamique n’ira pas à son terme.

#LT :"La disparition des départements, c'est la disparition de politiques originales développées ds chacun des dpts" pic.twitter.com/kHPveAGxzz — Val-de-Marne (@val_de_marne) October 10, 2017

Le Grand Paris ne serait pas assez attractif économiquement

L’objectif affiché de la métropole du Grand Paris, c’est de concurrencer le Grand Londres, au Royaume-Uni. Le gouvernement souhaite attirer les investisseurs et les entreprises du monde entier et faire de la métropole un centre économique européen incontournable. « Impossible », répondent les présidents des départements. Selon eux, le Grand Paris, tel qu’il est dessiné actuellement ne suffira pas : "Le territoire ne fait pas le poids, explique le président des Hauts-de-Seine Patrick Devedjan. Il est moins riche, moins grand, et moins peuplé que le Grand Londres".

La métropole, une fracture en Île-de-France ?

Le Grand Paris englobe la capitale, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. L'Essonne, le Val-d’Oise, la Seine-et-Marne et les Yvelines ne sont pas concernés dans le découpage actuel. Ce périmètre qui ne convient pas à François Durovray, président de l’Essonne : "Les Essonniens ont les mêmes problèmes que tous les autres habitants d’Île-de-France. Créer une frontière avec la métropole du Grand Paris serait donner le sentiment aux habitants de grande couronne qu’ils sont des habitants de seconde zone, que l’on créé une métropole des riches ".

Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone, choisissons la Région métropole, gardons nos départements ! @CDEssonne — François DUROVRAY (@durovray) October 10, 2017

Les négociations entre le gouvernement et les collectivités territoriales devraient débuter en novembre. Edouard Philippe, le Premier ministre, a prévenu ce mardi : "La situation actuelle ne peut pas durer (...) Ce qui est certain, c'est que nous ne pouvons pas nous contenter du statu quo. Nous allons devoir avancer, et nous allons devoir inventer quelque chose qui n'existe pas ailleurs". La réunion entre le gouvernement et les élus d'Île-de-France s'annonce déjà comme un bras de fer.