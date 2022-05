Pressentie au gouvernement, Fadila Khattabi (LREM) reste "concentrée sur les législatives en Côte-d'Or"

Dans moins d'un mois, on retourne aux urnes pour les élections législatives. Coup de projecteur ce jeudi sur la 3eme circonscription de Côte-d'Or, à la fois urbaine avec des villes comme Chenôve ou Quétigny, et en même temps rurale au sud-est de Dijon.

France Bleu Bourgogne : On attend la composition du nouveau gouvernement dans les heures qui viennent. Vous en serez ou pas ?

Fadila Khattabi : La décision appartient au président de la République et à la Première ministre. Moi, pour l'instant, je suis concentré sur les élections à venir.

Vous n'avez pas reçu d'appel d'Elisabeth Borne ?

Elle ne m'a pas appelée. Par contre, on a eu le bonheur de la voir, puisqu'elle est venue à l'Assemblée nationale mardi, en réunion de groupe. Elle nous a dédié 25 minutes de son temps qu'on a beaucoup apprécié. En tout cas, les parlementaires ont apprécié.

En attendant, vous êtes donc candidate à votre réélection au poste de députée, on parle beaucoup en ce moment de la situation du système de soins en France. Certains l'estiment au bord de l'implosion, par manque de personnel notamment. Vous comptez faire quoi pour former, pour attirer plus de médecins chez nous en Côte d'Or ?

Il faut poursuivre les efforts qui ont été faits. Je rappelle qu'à travers le Ségur, ce sont des investissements massifs, notamment pour rendre les métiers des soignants, d'infirmières plus attractifs. Donc là, on a fait de gros investissements. Il faut continuer à former et surtout à faire découvrir aussi ces métiers. Dans la mesure ou les choses sont aujourd'hui un peu compliqué, les jeunes ne viennent pas, mais il y a de réels besoins et il faut qu'on les occupe.

Le scandale Orpéa est également dans toutes les têtes. Vous avez travaillé dessus en tant que présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Que proposez-vous pour garantir qu'il n'y ait pas d'autres scandales dans nos Ehpad, en Côte d'Or ?

Déjà, il faut renforcer le contrôle. Il va y avoir 150 recrutements de contrôleurs. Et puis surtout faire des contrôles pour accompagner. Parce que parfois il peut y avoir de la maltraitance du fait également du manque de personnel. C'est aussi une réalité par rapport au scandale qui a eu lieu à Orpéa. C'est surtout aussi parce qu'il y avait aussi du détournement d'argent public. Et là, il faut effectivement renforcer les choses pour vérifier que l'argent public est dépensé à bon escient.

Autre priorité, Fadila Khattabi, c'est le pouvoir d'achat. Évidemment, la hausse du coût de la vie en général, avec les crises qui se succèdent. En tant que candidate à ces législatives, comment vous allez agir à l'Assemblée nationale sur ce sujet précis ?

Normalement, il devrait y avoir déjà un projet de loi de finances rectificatif pour répondre à cette problématique du pouvoir d'achat, notamment sur le coût de l'énergie. Donc il faut poursuivre parce que c'est une grosse attente. Il y a la santé et il y a le pouvoir d'achat qui sont aujourd'hui vraiment les deux priorités des Français.

Vous êtes prête également à défendre cette fameuse réforme des retraites, Le départ à la retraite à 65 ans ?

Elle est inscrite dans le programme du président de la République. Nous comptons la mener en faisant en sorte que le dialogue social soit au rendez vous avec les partenaires et en embarquant bien sûr les Français. Il faut se poser la question pourquoi cette réforme ? C'est pour aussi garantir une pension décente à nos futurs.

L'alliance à gauche (Nupes) autour de Jean-Luc Mélenchon arrive pour l'instant en tête des intentions de vote pour le premier tour au niveau national. Sur ces législatives, votre principal adversaire pour ce scrutin, c'est Patricia Marc, la candidate de la France insoumise ?

Je considère en tous les cas que cette alliance est un peu contre nature puisqu'ils ne sont pas d'accord sur le fond. C'est une alliance de circonstance pour essayer effectivement d'avoir d'avoir quelque chose. Moi, le but, c'est de convaincre sur le programme du président de la République, de convaincre les Français déjà de venir voter parce que le taux d'abstention est relativement élevé. Donc il faut convaincre sur le programme du président de la République, sur le programme crédible qui va amener la France effectivement vers la réussite.

NB : Sont également candidats dans la 3e circonscription de Côte-d'Or pour les législatives des 12 et 19 juin (dépôt des candidatures jusqu'au vendredi 20 mai 18h), Patricia Marc pour Nupes, Valérie Grandet pour LR, Solène Lacroix-Samper pour Reconquête, Dominique Bourgois pour le RN, Clément Van Melckebeke pour l'Engagement 21, Fabienne Delorme pour Lutte Ouvrière.