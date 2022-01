Primaire à gauche : "La division, c'est la défaite assurée", pour le représentant dans les Pyrénées-Orientales

À deux semaines du vote pour la Primaire populaire, l'un des référents de cette primaire dans les Pyrénées-Orientales défend la démarche et appelle les candidats de gauche à participer. "Sinon, c'est la défaite assurée à l'élection présidentielle."

Le vote aura lieu entre le 27 et le 30 janvier, sur la plateforme en ligne de la Primaire populaire. Ce mercredi, 120.000 personnes étaient inscrites pour choisir un candidat unique en vue de l'élection présidentielle. Mais la gauche semble plus que jamais divisée. Le candidat écolo Yannick Jadot n'a pas changé d'avis ; il ne participera pas. Tout comme les candidats de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et du Parti communiste Fabien Roussel. Seule Christiane Taubira a dit qu'elle se soumettrait au résultat du vote.

Quant à la candidate socialiste, Anne Hidalgo, pourtant favorable à cette primaire dès le départ, elle semble faire marche arrière, en raison de l'absence de Yannick Jadot.

"S'il y a une multitude de candidats à gauche, c'est malheureusement la défaite assurée."

François Allaigre, représentant dans les Pyrénées-Orientales

Alors que les appels au rassemblement se multiplient dans le pays, l'un des référents de la Primaire populaire dans les Pyrénées-Orientales a présenté ses arguments ce mercredi, sur France Bleu Roussillon. "S'il y a une multitude de candidats à gauche, c'est malheureusement la défaite assurée face aux dangers que représentent le président sortant, la droite et l'extrême droite", déclare François Allaigre.

RÉÉCOUTEZ - "Il n'est pas trop tard pour inverser la tendance." - François Allaigre Copier