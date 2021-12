Primaire à gauche : "Le contexte a changé, il faut que la gauche se réunisse" juge le numéro 2 du PS en Isère

Les partisans d'une primaire à gauche et d'une union entre partis ne baissent pas les bras. Malgré le refus de tous les candidats de répondre à l'appel d'Anne Hidalgo, la candidate du PS, Arnaud Montebourg relance l'idée ce vendredi 10 décembre. Alors que les organisateurs de la Primaire Populaire annoncent plus de 250.000 inscrits. "J'appelle les autres partis à se ressaisir et à nous rejoindre dans cette primaire", insiste le numéro 2 du PS en Isère, David Bousquet, en charge de la préparation des présidentielles et des législatives, membre de la direction nationale du PS.

Pour l'instant, ni les verts, ni les insoumis, ni les communistes, ne sot partants pour participer à une primaire de gauche. Anne Hidalgo disait hier "cette réponse va sans doute bouger, sous l'effet de la demande des citoyens". La clé, c'est donc le peuple de gauche ? Anne Hidalgo hier disait "cette réponse va sans doute bouger, sous l'effet de la demande des citoyens". La clé, c'est donc le peuple de gauche ?

David Bousquet : Oui, bien évidemment, on voit dans toutes les enquêtes d'opinion qu'entre 70 et 90% des électrices et des électeurs de gauche sont favorables au fait d'avoir un seul ou une seule candidat ou candidate au premier tour de l'élection présidentielle. On voit bien dans la situation actuelle politique de notre pays : la gauche est morcelée, elle est donc inaudible et elle laisse le débat politique vampirisé par les idées d'extrême droite ou de droite. On a une "zemmourisation" des esprits. On a une situation ubuesque où un parti politique - en l'occurrence Les Républicains - qualifie au deuxième tour de sa primaire, deux candidats, l'un qui prône "un Guantanamo à la française", cette zone de non-droit et de torture, et l'autre (Valérie Pécresse) qui propose d'appliquer différemment la loi pénale dans notre pays, en fonction de si vous habitez à la Villeneuve ou dans le 16e arrondissement de Paris...

Face à cela, la gauche doit être au rendez vous, la gauche doit prendre ses responsabilités et moi, je salue le courage, la lucidité, le sens des responsabilités d'Anne Hidalgo qui s'est comportée mercredi soir comme une véritable femme d'Etat. Elle appelle à un sursaut de la gauche et moi, je la rejoins dans sa demande. Je demande aux autres partis politiques de gauche de se ressaisir. Leur réponse est beaucoup trop rapide pour être sérieuse. Il faut que chacun réfléchisse, regarde la situation. Aujourd'hui, plus de 250 000 personnes se sont inscrites à la primaire populaire, plus de 10.000 sur la seule journée d'hier, ce qui est la plus grosse progression en la matière, grâce à l'annonce d'Anne Hidalgo. Tout cela doit amener les uns et les autres à se ressaisir et à retrouver le sens, justement, de la responsabilité historique qui est celle de la gauche aujourd'hui face à l'état de notre pays.

L'Union de la gauche, elle s'est faite au niveau local, par exemple aux dernières départementales, entre les différents courants de gauche. Mais elle peut se faire sur quelles mesures ? Sur quels axes ?

Vous avez raison. Effectivement aux départementales, l'ensemble de la gauche s'est réuni dans le Printemps isérois. Et si on n'a pas réussi à faire basculer à gauche le département, nous avons réussi à faire en sorte qu'un candidat de gauche soit qualifié au deuxième tour des élections départementales, dans quasiment tous les cantons de l'Isère. Et c'est là l'enjeu. Et sur les mesures, on a l'habitude de travailler ensemble. À gauche, on gère des mairies, des départements, des régions, on a des parlementaires à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui, dans le dernier quinquennat face à Emmanuel Macron, ont voté dans plus de 90% les textes de la même manière, portant les mêmes amendements, les mêmes saisine du Conseil constitutionnel (notamment contre la réforme de l'assurance chômage, ndlr). On fait un diagnostic partagé par tous. À gauche, tout le monde dit d'une manière ou d'une autre qu'il faut que la gauche se réunisse si on veut être en capacité, non pas seulement de témoigner, mais pour gagner des élections.

Au fond, pourquoi cette union ne s'est pas faite avant ? Il y a eu des rencontres : Yannick Jadot, par exemple, le candidat des Verts, avait organisé des rencontres entre personnalités de gauche il y a déjà plusieurs mois. Cela n'a rien donné à l'époque. Pourquoi Anne Hidalgo propose-t-elle, à quatre mois de la présidentielle, cette union ?

Vous citer l'exemple de Yannick Jadot, je pourrais également citer les prises de position à de multiples reprises d'Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui a depuis de longs mois appelé effectivement au rassemblement de la gauche et à un contrat de coalition. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs en Allemagne ces derniers jours et qui a permis à un social-démocrate, Olaf Schulz, de succéder à Angela Merkel. C'est ce qui se passe en Espagne ou au Portugal et dans l'Europe du Nord. Mais en France vous avez raison, les accords entre partis n'ont pas été possibles jusqu'à présent, même si chacun des partis a appelé dans son couloir, à un rassemblement "derrière lui". Aujourd'hui, la situation a changé. Au moment de la rencontre que vous évoquez au début de l'été, Eric Zemmour n'était pas potentiellement qualifié au deuxième tour de l'élection présidentielle, des militants de SOS racisme ne se faisaient pas tabasser dans des meetings d'extrême droite. Le contexte a changé. Et puis Anne Hidalgo, vous le savez, a fait ces derniers mois, un tour de France, et partout les gens lui disent une chose : "si vous voulez être qualifié au deuxième tour, il faut vous rassembler". Moi, j'appelle les autres partis à se ressaisir et à nous rejoindre dans cette primaire. Comme le disait Anne Hidalgo, "le train est lancé" et la primaire citoyenne va être organisée.