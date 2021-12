Primaire à gauche : "Il faut d'abord une base de travail" pour le secrétaire du Parti communiste en Vaucluse

"C'est un peu un mouvement de dernière minute pour essayer de sauver sa campagne", réagit ce jeudi sur France Bleu Vaucluse Julien de Bénito, le secrétaire du Parti communiste français (PCF) dans le Vaucluse, après l'appel d'Anne Hidalgo à organiser une primaire pour désigner un candidat unique à gauche en vue de la présidentielle 2022.

France Bleu Vaucluse : Anne Hidalgo lance un appel à une primaire à gauche pour désigner un candidat unique à la présidentielle 2022. Souhaitez-vous que le candidat du PCF, Fabien Roussel, participe à cette primaire ?

Julien de Bénito : D'abord, nous n'avons pas été sollicités pour faire partie de la primaire populaire [une initiative citoyenne lancée sur internet pour pour faire émerger une candidature unique à gauche, NDLR], qui s'est adressée avant tout à des candidats issus de la sociale démocratie sociale, dont la candidate principale du Parti socialiste, qui est en difficulté. Je crois que c'est un peu un mouvement de dernière minute pour essayer de sauver sa campagne, pour voir si elle peut être sauvée.

Mais votre candidat, Fabien Roussel, est donné à 2% d'intentions de vote. N'est-ce pas nécessaire quand même de rassembler la gauche ?

Oui, on croit beaucoup au rassemblement à gauche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des contenus à aborder le moment de la présidentielle, même si on peut le regretter parce que c'est un mouvement, la présidentielle, où on transforme un peu les citoyens en supporteurs de caste d'un casting politique, alors que nous, on voudrait surtout avoir des citoyens impliqués, acteurs. Et pour ça, aujourd'hui, il faut quand même avoir une base de travail, d'idées sur laquelle s'appuyer.

Et puis, il faut aller conquérir un électorat qui a disparu, qui ne vote plus, qui s'abstient parce que l'ensemble des candidats à gauche aujourd'hui ne font pas plus de 20 %. Ce n'est pas suffisant pour arriver à remporter l'élection présidentielle. Donc, le rassemblement aujourd'hui, ce n'est pas un élément suffisant. Il faut d'abord mener campagne et les convaincre des abstentionnistes qui refusent d'aller voter.

Concernant les parrainages, savez-vous déjà si Fabien Roussel, candidat pour le Parti communiste, a obtenu ses 500 signatures d'élus ?

Pas tout à fait. Donc, nous continuons à solliciter les élus.

C'est plus difficile d'obtenir des parrainages pour une présidentielle aujourd'hui ?

C'est difficile si on n'a aucune implantation locale et territoriale. Ce n'est pas le cas du Parti communiste, qui est encore fort d'une vraie implantation locale. Donc, on a un certain matelas qui nous permet d'envisager l'avenir quand même assez sereinement, même si aujourd'hui, on n'est pas encore obtenu tous les parrainages. Mais les gens qu'on contacte, ils sont un peu attentistes. Ils attendent un peu que le paysage politique soit soit stabilisé avant de s'engager. C'est surtout ça le problème.

Est-ce difficile de trouver des jeunes, des militants pour s'engager en politique ?

Alors non, il y a des jeunes s'engagent. Généralement, ils s'engagent un peu partout de manière différente. Le Parti communiste a la difficulté d'avoir vu le pays se désindustrialiser. Aujourd'hui, dans le salariat et surtout dans le tertiaire, les luttes collectives se sont un peu effacées et je pense que c'est ça ne joue pas en faveur du PCF. Je pense vraiment que le contexte social avec un outil industriel qui est délocalisé, c'est vraiment ce qui pèse sur le mouvement ouvrier aujourd'hui.