Primaire au PS : les dés sont pipés selon la secrétaire départementale du parti en Sarthe

Il n' y a pas eu de suspens ce week-end à Villeurbanne. Comme prévu, Olivier Faure a été réélu premier secrétaire du Parti socialiste en ouverture du 79e congrès du PS. Le député de Seine-et-Marne, qui avait pris la tête du parti en 2018, a récolté 73.5 % des voix contre 26.5% pour sa concurrente Hélène Geoffroy, la maire de Vaux en Velin. Une candidate qui avait les faveurs de Christine Tafforeau-Hardy, la secrétaire départementale du PS en Sarthe. " Je l'ai soutenue car elle apportait un vrai espoir de changement avec un retour des militants au centre du parti". Christine Tafforeau-Hardy veut un débat d'idées entre les candidats à l'investiture socialiste pour la prochaine élection présidentielle. C'est ce que demande aussi Stéphane Le Foll qui fait partie des prétendants. Or le maire du Mans a reçu une fin de non recevoir de la part d'Olivier Faure. Pas de primaire, pas débat a tranché le patron du PS qui apporte son soutien à Anne Hidalgo, la maire de Paris. Juste un vote des militants pour désigner leur candidat, le 14 octobre. " Ce qui pose problème" réagit sur France Bleu Maine Christine Tafforeau-Hardy. " Olivier Faure a lié sa propre réélection à la tête du parti à celle d'Anne Hidalgo comme candidate du PS à la présidentielle. _Les dés étaient déjà pipés_. Comment peut-on accepter que dans un parti comme le Parti socialiste, on ne puisse pas débattre"? Stéphane Le Foll persiste et signe dans le Journal du Dimanche.

S'il n'y a plus de débat au sein du PS, c'est la mort du parti tel qu'il a existé - Stéphane Le Foll, maire du Mans et candidat à l'investiture socialiste à l'élection présidentielle

Christine Tafforeau Hardy en veut pour preuve l'érosion du nombre de militants. 22 000 adhérents seulement aujourd'hui. " Cela pose quand même question". Hasard du calendrier, la premier tour de la primaire d'Europe Ecologie les Verts a attiré plus de 120 000 votants. Alors c'est vrai, les militants ne représentaient que 14% des votants puisque ce vote en ligne était ouvert à tous les sympathisants. "La démarche est différente " affirme Christine Tafforeau-Hardy. "_Ce dont le PS a besoin c'est d'une vraie réflexion_, de confronter les candidats entre eux et de voir ce que chacun peut apporte comme projet".

Eviter les "coups tordus"

La proposition d'Anne Hidalgo de doubler la paye des profs fait bondir la secrétaire départementale du PS. "Je suis enseignante. Alors quand on dit qu'on va doubler le salaires des enseignants, je me dis chouette, youpi ! Mais comment fait-on ? Cà me paraît difficile de me dire qu'Anne Hidalgo va être élue demain et on double nos salaires. Si on veut être crédibles et ne pas tomber dans des postures, il faut dire comment on y arrive. Dire ce qu'on doit mettre en place pour financer ce type de choix. Il faut revaloriser les enseignants mais il n'y a pas qu'eux. Pourquoi pas les autres fonctionnaires ? Cela me gène un peu et pourtant je suis enseignante". Contrairement à Olivier Faure qui veut rassembler les forces de gauche, la patronne des socialistes de la Sarthe ne veut pas d'alliance de circonstance. "On ne peut pas dire, on se rassemble à un moment donné parce qu'on sent que cela va dans notre sens et ensuite, une fois élu, on oublie ou on se fait _des coups tordus_. Il va falloir être clair les uns avec les autres si l'on veut avancer et avoir un vrai projet en commun";

