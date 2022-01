Primaire populaire : les réactions dans la Loire après la victoire de Christiane taubira

C'est Christiane Taubira qui a remporté ce dimanche la primaire populaire. Un résultat prévisible puisque l'ancienne ministre de la Justice sous François Hollande était la favorite de ce scrutin populaire. Un vote auquel ont participé 392 738 personnes, soit un taux de participation de 84,1%, et qui n'a jamais été considéré comme représentatif par les autres candidats à la présidentielle à gauche. "Une farce" pour Jean-Luc Mélenchon, "une machine à perdre" pour Yannick Jadot, "une démarche qui ne crée aucune obligation" pour Anne Hidalgo.

Quels sont les conséquences politiques dans la Loire ?

Difficile de tirer des conclusions fortes de ce scrutin tant la gauche dans le département est en souffrance ces dernières années. Tout dépend, en tout cas, du camp dans lequel on se trouve. Pour les partisans dans le département de Christian Taubira c'est l'occasion de s'engouffrer dans la brèche médiatique pour exister dans les deux mois qui restent avant le 2e tour. Marlène Souillot est membre de son comité de soutien : "cela montre aux électeurs de gauche que l'union est possible avec une candidate qui peut incarner cela. Il y a eu beaucoup de votants et cela lui donne une force politique. Les autres candidats vont réfléchir, se repositionner. J'espère qu'ils se rattacheront à Christiane Taubira pour former un projet commun".

"Le rassemblement, j'y crois encore !"

Pour tous les autres candidats sortis défaits de cette primaire citoyenne, pas question, naturellement, de donner du crédit à ce résultat mais il vient tout de même brouiller les postures de celles et ceux qui n'ont pas réussi à passer au-delà de leurs différences. Au grand regret de Johan Cesa, secrétaire départemental du Parti Socialiste dans la Loire : "s'il y a une candidature, peut-être Anne Hidalgo, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, qui a eu dynamique pas seulement dans les sondages mais aussi dans les meetings et les réunions publiques, il faudra se poser la question d'un rassemblement, avant le premier tour. J'y crois encore !"

Ce sont les écologistes qui s'en sortent le moins mal parmi les vaincus et ce résultat ne manquera pas de faire réagir Régis Juanico, député Génération.s, soutien Yannick Jadot depuis plusieurs semaines, qui sera l'invité de France Bleu ce lundi matin. Dans son équipe de campagne il est aujourd'hui en charge du sport et de l'éducation populaire et même si le candidat écologiste n'a jamais reconnu la légitimité de cette primaire citoyenne, son résultat vient, comme prévu, brouiller les cartes, à moins de 70 jours du 1er tour de la présidentielle. Un constat que ne goute pas Régis Juanico, lui qui craint cette désunion à gauche. Il y a un mois il disait sur France Bleu Saint-Etienne Loire ne pas se résoudre "à voir la gauche effacée de cette élection". Et il appelait "les responsables politiques à discuter à se mettre d'accord sur une candidature unique et sur un contrat de gouvernement". Le résultat de cette primaire et la manière dont elle a été abordée par les têtes de liste rendent aujourd'hui ce souhait sans doute irréalisable.