Primaire de la droite : le Maire de Cannes laisse planer le doute sur sa candidature

Panier de pique nique en main, David Lisnard le Maire de Cannes est arrivé sur la butte Saint-Cassien sous les applaudissements de centaines de soutiens. Le chapeau de paille était de rigueur ce dimanche, pour assister au discours du Maire de Cannes qui a duré plus d'une heure sous un soleil de plomb. Le président de l'agglomération Cannes Pays de Lérins a d'abord remercié ses adjoints et les élus, devant lesquels il a dressé un bilan 2021 positif de l'intercommunalité et de la municipalité. Sur scène, David Lisnard est fier d'annoncer la baisse, pour la septième année consécutive, de la dette communale de 60 millions d'euros, la fin des travaux effectués sur le Cours Felix Faure, la végétalisation du centre-ville, l'inauguration de la jetée Joséphine Baker et de sa promenade panoramique.

En deuxième partie, le Maire de Cannes évoque l'actualité politique. Il attendra le 25 septembre pour se prononcer autour d'une éventuelle candidature à la primaire de la droite. "Je ne répondrai pas à l'injonction de ce jour de me dire que je devrais m'inscrire dans un processus électoral dont nous ne connaissons pas encore les règles qui s'appelle la primaire. Lors du Congrès des Républicains du 25 septembre, nous connaitrons les règles."

Concernant le poste de Président à l'Association des Maires de France, David Lisnard précise "aujourd'hui je veux voir si les conditions sont bien réunies pour que l'on porte une belle ambition à l'Association des Maires de France. J'irai au bout de ce que je veux faire dans le cadre d'un processus s'il me parait clair et s'il a une chance d'apporter un plus à la nation. François Baroin, va quitter la présidence de l'Association des maires de France et soutient le maire LR de Cannes David Lisnard pour lui succéder. Au mois de juin, David Lisnard a crée son mouvement politique "Nouvelle Energie". Il entend porter certains thèmes à la présidentielle comme "la fin de la bureaucratie qui ralentit les procédures des élus, la désindustrialisation et l'éducation par la culture par exemple. "

L'Institut français d'opinion publique va lancer ce lundi 30 août le sondage qui permettra d'avoir une visibilité sur la notoriété des candidats. Ensuite le 25 septembre les adhérents Les Républicains devront valider ou non le processus de cette primaire. À ce jour quatre candidats se sont annoncés pour ce processus électoral, Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Michel Barnier et Eric Ciotti le député des Alpes-Maritimes. Xavier Bertrand se présente hors primaire.