Primaire de la gauche : Benoît Hamon et Manuel Valls qualifiés pour le second tour

Benoît Hamon est en tête du premier tour de la primaire de la gauche, devant Manuel Valls selon les premiers résultats partiels communiqués dimanche concernant plus du tiers des bureaux de vote.

Les socialistes Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire organisée par le Parti socialiste pour l'élection présidentielle, a annoncé dimanche la Haute autorité chargée de son organisation, sur la base de résultats partiels.

Arnaud Montebourg appelle à voter pour Benoît Hamon

L'ancien ministre de l'Education nationale a recueilli 35,21% des voix et l'ancien Premier ministre 31,56%, sur plus d'un tiers des bureaux (3.090). Avec 18,78% des voix, Arnaud Montebourg qui était parmi les trois favoris serait éliminé dès le premier tour, tout comme Vincent Peillon (PS), la radicale de gauche Sylvia Pinel, l'écologiste François de Rugy et Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate).

Annonce des résultats chez Benoît Hamon. pic.twitter.com/EBDUWiBZKM — Alex Sulzer (@Alexsulzer) January 22, 2017

Arnaud Montebourg a estimé, suite à l'annonce de ces résultats, que Benoît Hamon et lui avaient "quitté le gouvernement ensemble et veillé ensemble à ce que leurs prises de position restent complémentaires", appelant ses soutiens à voter pour Benoît Hamon au nom du rassemblement.

Sylvia Pinel soutient de son côté Manuel Valls.

Participation "satisfaisante", mais pas impressionnante

Le nombre de votants au premier tour de la primaire socialiste élargie se situe "entre 1,5 et 2 millions, sans doute plus proche de 2 millions", a indiqué dimanche soir Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire. "C'est un résultat qui est satisfaisant", a-t-il dit, précisant qu"un résultat affiné" serait communiqué "un peu plus tard dans la soirée". La participation devrait toutefois être inférieure à celle de 2011 (2,7 millions).

© Visactu -

Un débat télévisé entre les deux finalistes sera organisé mercredi avant le second tour dimanche prochain.