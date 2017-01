Primaire de la gauche : 66 bureaux de vote en Indre-et-Loire

La primaire de la gauche aura lieu dans quelques jours, le 22 janvier pour le premier tour, le 29 janvier pour le second. La fédération d'Indre-et-Loire a présenté son dispositif : il y aura 66 bureaux de vote dans le département.

Fort de l'expérience de la primaire de 2011, c'est de façon assez sereine que le PS en Touraine s'apprête à organiser ce vote. Il y aura 66 bureaux de vote, une couverture dans chaque canton et une volonté affichée de renforcer leur présence là où les socialistes font de bons scores. C'est le cas dans l'agglomération de Tours mais aussi dans la vallée de la Loire, du côté d'Amboise. Il y aura 14 bureaux à Tours, 7 à Joué-lès-Tours. Il y a quelques semaines, la primaire de la droite s'était déroulée dans 105 bureaux de vote en Indre-et-Loire.

Cette primaire de la gauche va mobiliser 500 personnes sur les deux dimanches pour le bon déroulement du scrutin, entre 9h à 19h. Pour voter il faut être inscrit sur les listes électorales et présenter une attestation si vous avez fait la démarche en 2016. Comme en 2011, 1 euro vous sera demandé à chaque tour ainsi que la signature de la charte d'engagement sur les valeurs de la gauche et des écologistes. Il y a 6 ans, il y avait eu 25 000 votants au 1er tour, 27 000 au second mais le PS espère faire beaucoup mieux cette année.