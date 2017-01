Primaire de la gauche : Benoît Hamon arrive en tête dans l'Indre et le Cher

Benoît Hamon arrive largement en tête dans le Berry avec 56,58 % des suffrages dans l'Indre et 59,54 % dans le Cher pour le second tour de la primaire de la gauche.

La primaire de la gauche a désigné son finaliste : Benoît Hamon arrive largement en tête de ce second tour partout en France mais aussi dans le Berry avec près de 58 % des suffrages. Le député des Yvelines fait même mieux dans le Cher avec près de 60 % des suffrages (jusqu'à 74 % des votes à Henrichemont où il fait son meilleur score). Son rival Manuel Valls n'arrive en tête que dans un seul des 40 bureaux de vote du département à Lury-sur-Arnon. Dans l'Indre, l'ancien Premier ministre ne remporte que deux bureaux de vote sur 28 : à Châtillon-sur-Indre et au Poinçonnet, sans compter Déols où les deux candidats arrivent à égalité.

Participation en hausse

Comme partout en France, les électeurs berrichons se sont plus mobilisés ce dimanche pour le second tour de la primaire de la gauche : près de 5 313 électeurs se sont déplacés dans les 28 bureaux de vote de l'Indre, soit 841 bulletins de plus rapport par rapport au premier tour. Ils étaient plus de 7 175 dans les 40 bureaux de vote du Cher, soit environ 1 000 bulletins de plus.

LIRE AUSSI : Primaire de la gauche : La participation est en hausse dans le Berry