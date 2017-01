Primaire de la gauche : Benoît Hamon en tête dans l'Hérault, Manuel Valls deuxième

Le premier tour de la primaire de la gauche était organisé ce dimanche. Benoît Hamon arrive largement en tête dans l'Hérault avec 38%. L'ancien Premier ministre, Manuel Valls arrive en deuxième position, Arnaud Montebourg est troisième.

Les électeurs héraultais ont, comme au plan national, choisi de placer Benoît Hamon en tête au premier tour de la primaire de la gauche.

Voici les résultats partiels après le dépouillement de 99 bureaux de vote sur 156 dans le département de l'Hérault :

Benoît Hamon : 38 %

Manuel Valls : 31,5 %

Arnaud Montebourg : 18 %

Vincent Peillon : 6 %

Sylvia Pinel : 2,4 %

Arrivé en troisième position, Arnaud Montebourg a annoncé qu'il soutiendrait Benoît Hamon pour le second tour de la primaire.

Sylvia Pinel, la vice-présidente de la région Occitanie, soutient Manuel Valls. "C'est "le plus proche de mes convictions, et le plus apte à faire gagner la gauche", a-t-elle déclaré ce dimanche soir. Le décision sera soumise au bureau du Parti Radical de Gauche.