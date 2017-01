Primaire de la gauche: Benoit Hamon en tête dans l'Yonne devant Manuel Valls

Benoit Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire de "la Belle Alliance Populaire". Dans l'Yonne, les deux hommes arrivent aussi en tête mais avec moins d'écart qu'au niveau national.

Benoit Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire de "la Belle Alliance Populaire". Arnaud Montebourg est le troisième homme de ce scrutin. Dans l'Yonne, on retrouve exactement le même tiercé de tête mais l'écart entre les deux premiers est moins marqué qu'au niveau national: 33 % des voix pour Benoit Hamon et 30 % pour Manuel Valls. Arnaud Montebourg vous le disiez fini troisième avec 22 % des votes

Le duel Hamon-Valls

Benoit Hamon a rafflé la majorité des suffrages dans la plupart des grandes villes du département. Il arrive largement en tête à Sens, trente voix devant Manuel Valls. En revanche le fossé est beaucoup moins creusé à Avallon: une voix seule voix d'écart entre les deux homme. A Auxerre, c'est l'ancien premier ministre qui l'emporte de peu avec de 4 voix d'avance sur plusieurs centaine de votant.

Faible participation

Dans l'Yonne le taux de participation a été bien plus faible qu’espéré. Alors que Guy Paris, secrétaire fédéral de Parti Socialiste icaunais avait annoncé 10 000 votants, comme au premier tour en 2011, seules 6000 personnes se sont déplacées pour ce premier tour de scrutin de la primaire à gauche.

Au niveau national, le premier secrétaire du parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis s'est, lui, félicité des 2 millions de votants. C'est cependant bien moins que pour la primaire de 2012 qui avait réunit 2,7 millions d'électeurs.

Résultats de chaque candidat dans l'Yonne