Primaire de la gauche : Benoit Hamon et Manuel Valls en tête aussi en Côte-d'Or

Benoit Hamon et Manuel Valls sont donc les deux finalistes de la primaire de la gauche ce dimanche soir. En Côte-d'Or où environ 15 000 personnes ont voté, le podium est le même.

Benoit Hamon en tête avec 36,2%, Manuel Valls maintenu par ses 31,2% mais sur la deuxième marche et Arnaud Montebourg éliminé au pied du podium avec seulement 17,6%. Voilà la tendance nationale du premier tour de la primaire de la gauche. C'est la même en Côte-d'Or.

Des écarts beaucoup plus serrés en Côte-d'Or

Cependant, dans le département, les écarts sont beaucoup plus minces. Les trois hommes arrivent dans le même ordre sur le podium en Côte-d'Or mais ils obtiennent tous les trois autour des 30% des suffrages. Chez nous, les petits candidats ont été largement boudés.

Environ 15 000 votants en Côte-d'Or

La participation aussi reflète la tendance nationale. Avec environ 15 000 votants à travers les 70 bureaux de vote du département, la mobilisation est très satisfaisante pour Antoine Hoareau, président de la section PS de Dijon et organisateur de la primaire en Côte-d'Or. "La participation n'est pas décevante pour nous, on s'y attendait. Evidemment, tout le monde aimerait une mobilisation plus forte mais avec 1,6 millions de votants en France et environ 15 000 chez nous, on est sur une bonne dynamique."