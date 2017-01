Primaire de la gauche, comment voter dans le Loiret ?

Le premier tour de la primaire de la gauche se déroule ce dimanche. Voici les modalités du vote.

Coup d'envoi des "primaires citoyennes" ! Il s'agit du scrutin co-organisé par le PS et ses alliés pour désigner un candidat de gauche à l'élection présidentielle. Les électeurs ont le choix entre 4 ex-ministres socialistes (Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Vincent Peillon) et 3 représentants de partis affiliés au PS (François de Rugy, Silvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias). Il y a 7530 bureaux de vote en France, presque 2000 de moins que lors de la primaire de la gauche en 2011.

C'est la deuxième fois que la gauche organise une primaire pour désigner à l'élection présidentielle. En 2011, 2,7 millions de personnes avaient participé au scrutin. En novembre, la droite a aussi organisé sa primaire. Il y a eu 4,3 millions de votants. Mais au PS, on insiste, le contexte est très différent pour la gauche cette année. On s'attend donc à un taux de participation plus faible cette année, estime Yann Chaillou, référent pour la primaire à Orléans.

"L'objectif, ce n'est pas de se comparer à la droite." - Yann Chaillou, référent pour la primaire à Orléans

"Si on a 1,5 million de votants, c'est déjà une très bonne chose" - Yann Chaillou Partager le son sur : Copier

Primaire de la gauche, mode d'emploi

Comment et où voter dans le Loiret ? Tout d'abord, il faut trouver son bureau de vote. C'est assez simple, il suffit d'aller sur le site lesprimairescitoyennes.fr et de rentrer son adresse.

Il suffit de rentrer votre adresse et le site vous indique votre bureau de vote. - Etienne Escuer - Capture d'écran lesprimairescitoyennes.fr

Dans le Loiret, il y a 75 bureaux de vote, quasiment un tiers de moins qu'en 2011. Ils sont principalement situés dans des secteurs favorables à la gauche, comme Orléans et son agglomération. Dans les zones les plus rurales, acquises à la droite, il faudra parfois faire plusieurs kilomètres pour trouver un bureau. Exemple, si vous habitez Cerdon, vous devez vous rendre à Sully-sur-Loire.

Pensez à prendre une pièce d'identité, mais également un document justifiant votre demande d'inscription sur les listes électorales, si cela a été fait en 2016. N'oubliez pas votre porte-monnaie car le vote est payant, 1€ à chaque tour, en chèque ou en espèces. Il faut également signer une charte où vous indiquez vous reconnaître dans les valeurs de la gauche et des écologistes. Les bureaux de vote sont ouverts de 9h à 19h.