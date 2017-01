Primaire de la gauche : comment voter en Ile-de-France

Vous avez l'intention de voter à la primaire de la gauche ? Plus de 1.200 bureaux de vote seront ouverts en Ile-de-France les 22 et 29 janvier prochain. Qui peut voter ? Dans quelles conditions ? Voici le mode d'emploi.

Les électeurs de gauche sont appelés à choisir leur candidat pour la présidentielle 2017 à la fin du mois. Le premier tour a lieu le dimanche 22 janvier. Le second tour, une semaine plus tard, le 29 janvier.

La primaire oppose sept candidats : Manuel Valls (PS), Arnaud Montebourg (PS), Benoît Hamon (PS), Vincent Peillon (PS), Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate), François de Rugy (Parti Ecologiste) et Sylvia Pinel (Parti radical de gauche).

Les bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h.

Où voter ?

En Ile-de-France, plus de 1.200 bureaux de vote seront ouverts, c'est environ 300 de moins qu'en 2011 pour la première primaire de la gauche et 500 de moins que pour la primaire de la droite en novembre dernier. Le Parti socialiste s'est servi de son expérience de 2011 pour revoir la carte : "y compris dans des départements où il y avait un peu plus de difficultés, on a veillé à ce que les bureaux de vote qui n'étaient pas reconduits soient les bureaux de vote où il y avait le moins de votants", a expliqué Christophe Borgel, le président du Comité national d'organisation des primaires citoyennes.

A Paris, 252 bureaux seront ouverts (contre 258 en 2011), en Seine-et-Marne, 108, dans le Val-de-Marne, 148 (contre 165 en 2011), dans le Val-d'Oise, 108 (contre 130 en 2011), dans les Hauts-de-Seine, 140, en Seine-Saint-Denis, 164, dans les Yvelines, 120, et en Essonne, 167 (contre 257 en 2011). Vous trouverez votre bureau de vote sur le site internet lesprimairescitoyennes.fr ou au 01 86 65 20 17.

A l'époque, deux millions et demi de personnes s'étaient déplacées dans toute la France. Aujourd'hui le PS espère entre un million et demi et deux millions d'électeurs, d'autant que la droite a fait très fort fin novembre, en mobilisant plus de quatre millions de votants rien qu'au premier tour.

Qui peut voter ?

Si vous voulez voter, il faut simplement être inscrit sur les listes électorales. Pas besoin d'apporter votre carte d'électeur, une pièce d'identité suffit. Pensez à apporter votre justificatif d'inscription, si vous vous êtes inscrits fin 2016.

Vous devez signer la charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes. Et vous devrez aussi payer un euro par tour pour les frais d'organisation. Les billets et les pièces rouges ne sont pas acceptés.