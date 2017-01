Primaire de la gauche dans le Nord Franche Comté: tout est prêt

Les fédérations socialistes vont recevoir cette semaine leurs kits de vote pour l'organisation de la primaire de la gauche qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochain. Pour le reste, tout est prêt. Il y aura une quarantaine de bureaux de vote dans le Nord Franche Comté.

C'est cette semaine que les fédérations socialistes devraient recevoir leur "kit de vote" de la part du PS national, c'est à dire les bulletins, les urnes et les professions de foi des 7 candidats qui se présentent pour cette primaire de la gauche qui aura lieu les 22 et 29 janvier prochains. Pour le reste tout est prêt. Tous les bureaux de vote, notamment, ont été trouvés: "Il y a en aura 51 dans le Doubs" explique ainsi Nicolas Bodin, le premier fédéral socialiste du département et plus de 500 militants et sympathisants seront mobilisés". Il y aura également 18 bureaux de vote dans le Territoire de Belfort et 33 en Haute-Saône.

Pas facile de trouver des militants pour tenir les bureaux

Des militants qui n'ont pas été faciles à trouver, "oui ça a été complexe" avoue Loïc Niepceron, le premier secrétaire socialiste de Haute-Saône, "les sympathisants ne se trouvent pas de façon homogène sur tous les territoires" ajoute Nicolas Bodin, "ça a été plus facile dans le Pays de Montbéliard que dans certains coins du Haut Doubs", "mais on sait faire. On l'a déjà fait en 2011 et puis nous avons regroupé pas mal de bureaux de vote par rapport à ce qui s'était passé il y a six ans".

Le PS doit désormais communiquer sur les lieux de vote

La prochaine étape désormais pour les organisateurs de la primaire c'est d'informer, notamment sur les lieux de vote. "Nous avons écrit à tous les maires des communes du Doubs" dit Nicolas Bodin, et puis "Nous allons communiquer dans la presse" ajoute Loïc Nipceron " nous renvoyons les gens sur le site les primaires citoyennes. il suffit de taper le nom de sa commune et la personne saura pour qui voter". La fédération du Territoire de Belfort a également prévu de distribuer des tracts sur les marchés ce week-end, sur la rue piétonne de Belfort ou encore à Giromagny explique Maud Clavequin, la première fédérale du Territoire: "nous essaierons à cette occasion d'expliquer aux gens de quel bureau de vote ils dépendent, car c'est vrai que nos bureaux de la primaire ne correspondent pas aux bureaux de vote habituels".