Primaire de la gauche élargie : comment voter en Loire-Atlantique et en Vendée ?

Après la primaire de la droite à l'automne, la primaire de la gauche élargie ce dimanche 22 janvier et dimanche prochain, le 29. 145 bureaux de vote sont ouverts en Loire-Atlantique et 63 en Vendée.

Après la primaire de la droite, celle de la gauche ! C'est le premier tour de la "primaire citoyenne" ce dimanche 22 janvier, autrement dit, celle du PS, élargie au Front démocrate de Jean-Luc Bennahmias, au Parti radical de gauche de Sylvia Pinel et aux Écologistes! de François De Rugy, le député de Loire-Atlantique. Face à eux, quatre socialistes : Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Vincent Peillon.

Tous les inscrits sur les listes électorales au 31 décembre 2016 peuvent voter

Pour voter, ça ressemble à la primaire de la droite. Il faut vous rendre dans l'un des 145 bureaux de vote de Loire-Atlantique ou dans l'un des 63 de Vendée, en fonction de là où vous habitez. Mais attention, ce n'est pas forcément le même bureau que celui où vous allez pour les scrutins classiques, mieux vaut vérifier sur internet, sur le site prévu pour ça.

Une fois que vous savez ça, pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2016. Et si vous avez fait les démarches l'an dernier, il faut venir avec une attestation d'inscription sur les listes ou de demande d'inscription. Vous pouvez aussi voter si vous avez entre 16 et 18 ans ou si vous êtes étrangers mais pour ça, il y a des conditions : s'être pré-inscrit avant Noël et être adhérent aux partis organisateurs ou à leurs mouvement de jeunesse.

Enfin, tout le monde doit montrer une pièce d'identité pour avoir le droit de glisser son bulletin dans l'urne, payer un euro et signer la charte "des valeurs de la gauche et des écologistes".

Moitié moins de bureaux de vote que pour la primaire de la droite en Vendée

En Loire-Atlantique, il y a 145 bureaux de vote (dont 34 à Nantes), c'est environ 50 de moins que pour la primaire de la droite. En Vendée, c'est moitié moins : 63 bureaux pour la primaire de la gauche (sept à La-Roche-sur-Yon), contre 124 à l'automne pour le camp adverse. Ils sont ouverts de 9h à 19h ce dimanche.

Lors du premier tour de la précédente primaire de la gauche, en 2011, 65.000 personnes avaient voté en Loire-Atlantique et 20.000 en Vendée, contre respectivement 93.000 et 46.000 lors du premier tour de la primaire de la droite à l'automne.

Le second tour de cette primaire, c'est dimanche prochain, le 29 janvier.