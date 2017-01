Primaire de la gauche en Béarn : Valls devant Hamon

En Béarn, l'ancien premier ministre devance le candidat des frondeurs. Mais Manuel Valls et Benoît Hamon se partage un bien maigre gâteau.

Comme au niveau national Benoît Hamon et Manuels Valls sont en tête avant le second tour de la Primaire de la gauche mais chez nous en Béarn, c'est l'ancien premier ministre qui arrive très légèrement en tête avec 36 % des voix. Benoit Hamon est devant dans la première et la quatrième circonscription. Il l'emporte de 11 voix à Pau.

Un maigre gâteau

Avant de tirer le moindre enseignement de ce qui s'est passé ce dimanche, il faut avoir en tête qu'en Béarn, il y a près de 310 000 inscrits. Hier 12 586 personnes se sont déplacées pour voter. Ça fait même pas 5%. En Béarn, la gauche peut, ou pouvait, sur une élection présidentielle ou municipale, les scrutins qui mobilisent le plus, 80 000 bulletins. Alors, 12 600 ce dimanche, ce n'est pas grand chose. On est très loin du compte. C'est d'abord ce constat là qu'il faut faire. A Pau, 1471 personnes se sont déplacées, sur un total de 50 000 inscrits. En 2011 pour les premières primaires de la gauche, 30 000 personnes s'étaient déplacées et mi décembre pour les primaires de la droite et du centre 45 000 personnes. Donc il faut d'abord se souvenir de cette donnée là avant de faire la moindre analyse. Ce premier tour des primaires de la gauche a fait un flop.

Valls devant Hamon

Valls l'emporte à Lescar, Lons, Poey de lescar, Nay, Artix, Jurancon, Lembeye, Monein, Orthez, Salies, Theze (chez Jo labazée), Accous et Laruns. Hamon lui a la satisfaction de s'imposer dans les bureaux de Pau. Mais d'un rien puisqu'il n y a que 11 voix d'écart. Hamon s'impose à Billère, Gelos, Pontacq et Soumoulou (chez Marie Pierre Cabanne), Gan, Serres-Castet et Arudy. Enfin on va noter une particularité : c'est Arnaud Montebourg qui est devant à Mourenx. Une satisfaction pour Patrice Laurent le maire puisqu'il était un des rares soutiens de Montebourg dans le Béarn.

Les plans sur la comète des législatives

Si on se projette sur les législatives, la première circonscription, dont la sortante est Martine Lignieres-Cassou (qui ne repart pas) a placé Hamon en tête. La deuxième, celle de la frondeuse Nathalie Chabanne place pourtant Valls en tête. La troisième de David Habib, porte parole national de Valls, place l'ancien premier ministre en tête mais sans triomphe avec 39% contre 32% pour Hamon. Enfin la quatrième circonscritpion de Jean Lassalle. C'est Hamon devant Valls.