Primaire de la gauche en Dordogne : Benoit Hamon devance largement Manuel Valls

Les Périgourdins ont largement voté pour Benoît Hamon qui remporte 57,6% des voix contre 42,4% pour Manuel Valls, selon les résultats partiels. L'ancien ministre de l'Education ne créé pas la surprise en Dordogne, où il était déjà sorti gagnant au premier tour

Benoit Hamon grand vainqueur de la primaire de la gauche en Dordogne. Avec 57,6% des suffrages exprimés, l'ancien ministre de l'Education devance de loin Manuel Valls, qui récolte 42,4% des voix. Les Périgourdins se sont majoritairement tournés vers Benoit Hamon et suivent la tendance nationale qui donne le député des Yvelines vainqueur avec 59% des votes, selon les résultats partiels. Pas de surprise en Dordogne où Benoit Hamon était déjà sorti gagnant du premier tour.

►► LIRE AUSSI : Primaire de la gauche : en Dordogne, Benoît Hamon devance de peu Manuel Valls

En tout, plus de 13 000 personnes se sont déplacées dans les urnes ce dimanche. C'est près de 30% de plus qu'au premier tour. Il n'y a que deux bureaux sur les 66 en Dordogne, où l'ex premier ministre est arrivé en tête, à Domme et à . Dans tous les autres, Benoit Hamon rafle à chaque fois la victoire comme à Bergerac où le député fait 53% contre 46% des voix pour Manuel Valls.

L'heure du rassemblement... ou pas

Les premières paroles d'Olivier Chabreyrou ce dimanche soir ont été pour le "rassemblement". Le patron du PS en Dordogne explique qu'il "est en marche". Oups, non. Le message ce soir c'est que tout le monde doit être loyal à Hamon.

"Le seul ennemi aujourd'hui, c'est la droite !" - Michel Moyrand, ancien maire PS de Périgueux

►► LIRE AUSSI : Benoît Hamon remporte la primaire de la gauche et représentera le PS à la présidentielle