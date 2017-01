Primaire de la gauche : une participation en nette hausse à la mi-journée

Plus de 567.500 personnes ont voté au second tour de la primaire de la gauche, ce dimanche à la mi-journée, selon les chiffres de la Haute autorité, soit 21% de plus qu'au premier tour. On saura ce soir qui, de Benoît Hamon ou de Manuel Valls, représentera la gauche à la présidentielle.

A la mi-journée ce dimanche, 567.563 personnes ont voté au second tour de la primaire de la gauche, selon la Haute autorité qui organise le scrutin. Le chiffre porte sur 75% des bureaux de vote. C'est 21% de plus que lors du premier tour, dimanche 22 janvier.

.@chborgel "567 563 votants sur 75% des BDV, soit une augmentation d'un peu plus de 21% par rapport à dimanche dernier" #PrimairesCitoyennes pic.twitter.com/It6c107p64 — Primaires citoyennes (@lesprimaires) January 29, 2017

Les électeurs doivent départager Benoît Hamon (35,86%) et Manuel Valls (31,22%), arrivés en tête au premier tour dimanche 22 janvier. Les organisateurs de la primaire de la "belle alliance populaire" vont aussi tenter de faire oublier les cafouillages autour des chiffres de la participation.

Un regain d'intérêt constaté sur le terrain

Dans de nombreuses villes, France Bleu a effectivement constaté un regain de participation. Ici à Caen..

Sur les 4 bureaux de vote de la salle des mariages de la mairie de #Caen : 280 votants à la mi-journée. 257 la semaine passée. #Primaire pic.twitter.com/1noYtuKl7l — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) January 29, 2017

... et là dans la banlieue de Toulouse :

#PrimairesGauche Maison de l'Occitanie à #Ramonville. A midi, participation +15%/403 votants. La semaine dernière 350 personnes avaient voté pic.twitter.com/Ua4oMQIUqo — France Bleu Toulouse (@Bleu_Toulouse) January 29, 2017

Ou encore ici dans l'Indre :

#PrimairesGauche Participation en hausse dans l'Indre par rapport au premier tour : 2 287 votants à midi contre 1 913 dimanche dernier pic.twitter.com/EUZ7FwHbfp — France Bleu Berry (@FB_Berry) January 29, 2017

Le vote en pratique

Les bureaux de vote ferment à 19 heures. La liste et l'emplacement des bureaux se trouve sur le site internet des primaires citoyennes.

La primaire de la gauche : le second tour en pratique. © Visactu

Vous retrouverez tous les résultats de cette primaire sur francebleu.fr.