Primaire de la gauche : La participation est en hausse dans le Berry

Près de 2 287 électeurs se sont pressés dans les 28 bureaux de vote de l'Indre ce dimanche matin pour départager Benoît Hamon et Manuel Valls pour ce deuxième tour de la primaire de la gauche. C'est 19 % de plus que la semaine dernière.

Comme quasiment partout en France, les électeurs du Berry sont plus nombreux à se déplacer dans les bureaux de vote ce dimanche pour choisir leur candidat à la primaire de la gauche. Près de 2 287 personnes ont voté ce matin dans les 28 bureaux de vote dans l'Indre. Soit une hausse de près de 19 % par rapport au premier tour dimanche dernier : ils étaient 1 913 le 22 janvier dernier. "Depuis ce matin, ça n'arrête pas . Il y a un flux continu de nouveaux électeurs", explique Bérengère Delhomme, membre du comité départemental d'organisation des primaires.

LIRE AUSSI : Carte interactive : le second tour de la primaire de la gauche s'organise dans l'Indre

Même chose dans le Cher : près de 3 021 votants se sont pressés dans les 40 bureaux de vote ce dimanche matin pour départager Benoît Hamon et Manuel Valls. Ils étaient 2 617 la semaine dernière, soit 404 votants de plus. Une satisfaction pour Guillaume Crépin, le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste dans le Cher : "On sent qu'il y a beaucoup de nouveaux votants, c'est une très bonne nouvelle. La météo doit certainement jouer en notre faveur". La fermeture des bureaux de vote est prévue à 19 heures.