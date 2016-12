Primaire de la gauche : le député girondin Philippe Plisson soutient François de Rugy

Le député PS du Blayais Philippe Plisson a annoncé samedi 24 décembre son soutien au candidat écologiste François de Rugy pour la primaire de la gauche. Un choix "de valeurs et d'engagement" pour celui qui considère l'environnement comme un sujet phare de la présidentielle.

Alors qu'il prendra sa retraite parlementaire dans quelques mois, le député Philippe Plisson s'est rallié à François de Rugy samedi 24 décembre : "Dans le panel des candidats trop nombreux à la primaire de la gauche, je choisis celui qui me paraît être le plus proche de ce qui est nécessaire", affirme-t-il.

"Je suis convaincu que la planète est en très mauvais état et qu'il faut changer de modèle de développement et de société. Et c'est François de Rugy qui porte ces valeurs", explique celui qui est devenu le délégué régional pour la campagne du candidat.

"Manuel Valls ne parle jamais d'écologie"

Un choix de "valeurs et d'engagement", pour le député, qui considère ne plus avoir "d'ambition politique". Et de justifier son choix : "La sociale-écologie devrait être au cœur de tous les projets de gauche, et elle n'est pas suffisamment mise en exergue. Manuel Valls, que je respecte beaucoup, ne parle jamais d'écologie. Ce sont des choses qui sont aux antipodes de leur ADN."

Philippe Plisson recevra François de Rugy à Saint-Caprais-de-Blayais vendredi 6 janvier pour un débat public.