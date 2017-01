Primaire de la gauche : les soutiens des candidats en Côte-d'Or s'organisent

Le dernier face à face de la primaire de la gauche, ce mercredi soir. Benoit Hamon et Manuel Valls auront 2h pour convaincre. En Côte d'Or les comités de soutien des deux candidats battent le pavé.

Deux heures pour convaincre ! Ultime débat de la primaire de la gauche ce mercredi soir à 21h sur France 2. Ultime confrontation entre les deux candidats finalistes. Benoit Hamon arrivé en tête et Manuel Valls sur la deuxième marche mais à la traîne.

A la traîne, de fait oui ! L'ancien premier ministre est en retard explique Michel Neugnot, premier fédéral de PS en Côte d'Or. Pour lui, Valls a a manqué de temps dans cette campagne, même s'il a officiellement eu le même que les autres pour s'exprimer : "Les autres ont commencé leur campagne au lendemain de l'élection de François Hollande quasiment, avec leur mouvement des frondeurs. Pendant tout le quinquennat ils ont fait du Hollande Bashing. Manuel Valls lui, est entré en campagne début décembre quand le président a renoncé."

"Je ne me reconnais pas dans la gauche de Manuel Valls."

Rien à voir, rétorquent les soutiens de Benoit Hamon en Côte d'Or. Pour Céline Maglica, conseillère départementale soutien d'Arnaud Montebourg mais ralliée au gagnant, ce duel n'est pas un duel entre le gouvernement et les frondeurs. "Je ne me reconnais pas dans la gauche et le projet socialiste de Manuel Valls. C'est avec Benoit Hamon, je crois qu'on pourra reconstruire la gauche, ressusciter l'espoir du peuple de gauche."

Pour tenter de convaincre encore plus largement, les deux camps ont prévu plusieurs opérations de tractage, notamment sur les marchés de Côte-d'Or, d'ici dimanche et le second tour.