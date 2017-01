Primaire de la gauche : où et comment voter en Dordogne ?

Le premier tour de la primaire de la gauche aura lieu ce dimanche 22 janvier. En Dordogne, 66 bureaux de vote seront répartis dans le département.

L'heure du vote a sonné. Qui de Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Benoît Hamon, Sylvia Pinel, Jean-Luc Benhamias, François de Rugy sera le candidat de "La Belle Alliance Populaire" pour la prochaine présidentielle ? Nous le saurons le dimanche 29 janvier, mais dès ce week-end les militants socialistes et les sympathisants sont appelés aux urnes pour le premier tour.

Un euro pour chaque vote

Ce dimanche 22 janvier, 66 bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h en Dordogne. Ils sont situés dans les chefs-lieux des anciens cantons. La liste complète se trouve sur le site du parti socialiste de Dordogne. 500 bénévoles seront mobilisés pour ce scrutin.

Pour voter il vous faudra débourser un euro au premier tour et un euro pour le second. Cet argent servira notamment à financer la campagne du futur candidat. Pour pouvoir glisser votre bulletin, présentez-vous dans votre bureau de vote avec une pièce d'identité. Il vous sera demandé de signer une charte d'adhésion aux valeurs de la gauche et des écologistes. Seules les personnes inscrites sur les listes électorales au 31 décembre 2016 pourront participer au vote.

20.000 électeurs attendus

En 2011 lors de la dernière primaire, 21.000 personnes s'étaient déplacés pour désigner leur candidat à la présidentielle en Dordogne, le PS en attend au moins 20.000 cette année.