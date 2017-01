Primaire de la gauche : où voter dans le Nord Franche-Comté ?

Le premier tour de la primaire de la gauche a lieu ce dimanche 22 janvier. Les bureaux de vote ne correspondent pas forcément aux bureaux de vote habituels. France Bleu Belfort Montbéliard a donc compilé pour vous la liste des bureaux de vote du Nord Franche-Comté.

Les sept candidats de la primaire organisée par le PS avaient jusqu'à vendredi 20 janvier minuit pour faire campagne. Ce dimanche 22 janvier, tous les citoyens majeurs et inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016 peuvent voter pour désigner leur candidat. Le second tour aura lieu dimanche 29 janvier. La haute autorité de la primaire a prévu d'ouvrir 7.530 bureaux de vote, ils seront ouverts de 9 heures à 19 heures.

Dans le Territoire de Belfort, il y a 18 bureaux de vote, dont 6 sur la ville de Belfort, dans le Doubs, 51 bureaux (17 dans le pays de Montbéliard) et en Haute-Saône, 33 bureaux de vote, dont 6 dans le pays d'Héricourt et de Lure. Attention, le vote ne se fera pas dans le même bureau que celui des scrutins locaux et nationaux. En signant la feuille d'émargement dans chaque bureau, les votants affirmeront "se reconnaître dans les valeurs de la gauche". Ils devront aussi payer 1 euro par tour. Vous pouvez aussi trouver votre bureau de vote en allant sur le site des primaires de la gauche.

A lire - Primaires de la gauche, mode d'emploi

Territoire de Belfort : 18 bureaux de vote

Mairie de Beaucourt pour les habitants de Beaucourt, Croix, Fêche l’Eglise, Montbouton, St Dizier l’Evêque, Villars le Sec.

Ancienne Mairie de Bourogne: Bourogne, Charmois, Froidefontaine, Grandvillars, Meroux, Méziré, Morvillars

Mairie de Danjoutin: Bavilliers, Chèvremont, Danjoutin, Pérouse, Vézelois

Delle, Caveau des remparts: Boron , Brebotte, Bretagne, Chavanatte, Chavannes les Grands, Courcelles, Courtelevant, Delle, Faverois, Florimont, Grosne, Joncherey, Lebetain, Lepuix Neuf, Réchésy, Recouvrance, Suarce, Thiancourt, Vellescot

Atelier municipal de Dorans, rue des sapins: Andelnans , Argiesans, Banvillars, Bermont, Botans, Buc, Châtenois les Forges, Dorans, Moval, Sèvenans,Trévenans, Urcerey

Logis de l'amitié à Essert: Essert, Cravanche

Ecole primaire S De réunion d'Etueffont: Anjoutey, Bourg sous Châtelet, Etueffont, Felon, Grosmagny, Lachapelle sous Rgt, LamadeleineVal des Anges, Leval, Petitefontaine, Petitmagny, Romagny sous Rgt, Rougemont leChâteau, St Germain le Châtelet

Mairie de Fontaine: Angeot, Anjoutey, Autrechêne, Bessoncourt, Bethonvilliers, Cunelières, Denney, Eguenigue, Fontaine, Fontenelle, Foussemagne, Frais, Lacollonge, Lagrange, Larivière, Menoncourt, Montreux Château, Novillars, Petit Croix, Phaffans, Vauthiermont

Salle des citronniers d'Offemont: Offemont, Roppe, Vétrigne

Mairie de Giromagny: Auxelles Bas, Auxelles Haut, Chaux, Giromagny, Lachapelle sous Chaux, Lepuix Gy, Riervescemont, Rougegoutte, Vescemont

Centre Jean Moulin de Valdoie: Eloie, Evette Salbert, Sermamagny, Valdoie

Belfort, CCS Belfort Nord, avenue des frères Lumière: Bureaux de vote E1 E2 E3 F1 F2

Belfort, CCS Des Barres, 26 Avenue du Château d’Eau: Bureaux de vote L1 L2

Belfort, Maison de Quartier des Glacis, 22 Avenue de la Laurencie: bureau de vote M1

Belfort, CCS de la Pépinière, 13 Rue Danton: Bureaux de vote G1 G2 H1

Belfort, CCSRB, 4 Rue de Madrid: Bureaux de vote J1 J2 J3 K1 K2

Belfort, Maison du Peuple, Place de la Résistance: Bureaux de vote A1 A2 B1 B2 N1 N2

Belfort, Cité des Associations, Rue Jean Pierre Melville: Bureaux de vote A1 A2 B1 B2 N1 N2

Doubs : 51 bureaux de vote

AUDINCOURT FOYER MUNICIPAL de AUDINCOURT: Arbouans, Audincourt, Dasle, Taillecourt

BAUME LES DAMES HOTEL DES SERVICES: Adam-Les-Passavant, Aissey, Autechaux, Baume-Les-Dames, Baume-Les-Dames, Baume-Les-Dames, Bretigney-Notre-Dame, Cotebrune, Cusance, Esnans, Fontenotte, Fourbanne, Grosbois, Guillon-Les-Bains, Hyevre-Magny, Hyevre-Paroisse, Lanans, Lomont-Sur-Crete, Luxiol, Montivernage, Passavant, Pont-Les-Moulins, Saint-Juan, Servin, Silley-Blefond, Vaudrivillers, Vergranne, Verne, Villers-Saint-Martin, Voillans

BAVANS MAIRIE de BAVANS: Aibre, Allondans, Bavans, Beutal, Bretigney, Desandans, Dung, Echenans, Issans, Laire, Lougres, Presentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Saint-Julien-Les-Montbeliard, Semondans, Vernoy

BLAMONT Médiathèque/Agence postale 2 ter rue du Lomont: Autechaux-Roide, Blamont, Dannemarie, Ecurcey, Glay, Meslieres, Pierrefontaine-Les-Blamont, Roches-Les-Blamont, Villars-Les-Blamont

COLOMBIER FONTAINE SALLE ASSOCIATIVE de COLOMBIER FONTAINE: Berche, Colombier-Fontaine, Dampierre-Sur-Le-Doubs, Etouvans, Villars-Sous-Ecot

ETUPES MAISON DE LA JEUNESSE de ETUPES: Allenjoie, Badevel, Dampierre-Les-Bois, Etupes, Etupes, Etupes, Exincourt, Fesches-Le-Chatel, Fesches-Le-Chatel

GRAND CHARMONT Salle Kauffmann 19 rue du Paquis: Grand-Charmont

L’ISLE SUR LE DOUBS MAISON DES ASSOCIATIONS de L’ISLE SUR LE DOUBS: Accolans, Anteuil, Appenans, Arcey, Belvoir, Blussangeaux, Blussans, Bournois, Branne, Chaux-Les-Clerval, Chazot, Clerval, Crosey-Le-Grand, Crosey-Le-Petit, Etrappe, Faimbe, Fontaine-Les-Clerval, Gemonval, Geney, Hopital-Saint-Lieffroy, Hyemondans, Lanthenans, L'Isle-Sur-Le-Doubs, L'Isle-Sur-Le-Doubs, Longevelle-Sur-Doubs, Mancenans, Marvelise, Mediere, Montenois, Montenois, Onans, Orve, Pompierre-Sur-Doubs, Pretiere, Rahon, Randevillers, Rang, Roche-Les-Clerval, Saint-Georges-Armont, Saint-Maurice-Colombier, Sancey-Le-Grand, Sancey-Le-Long, Santoche, Sourans, Soye, Surmont, Vellerot-Les-Belvoir, Vellevans, Vyt-Les-Belvoir,

MAICHE CHATEAU DU DESERT de MAICHE: Battenans-Varin, Belfays, Belleherbe, Bief, Breseux, Burnevillers, Cernay-L'Eglise, Chamesol, Charmauvillers, Charmoille, Charquemont, Charquemont, Cour-Saint-Maurice, Courtefontaine, Dampjoux, Damprichard, Ecorces, Ferrieres-Le-Lac, Fessevillers, Fleurey, Fournet-Blancheroche, Frambouhans, Froidevaux, Glere, Goumois, Grange, Indevillers, Liebvillers, Maiche, Maiche, Mancenans-Lizerne, Montancy, Montandon, Mont-De-Vougney, Montecheroux, Montjoie-Le-Chateau, Orgeans-Blanchefontaine, Plains-Et-Grands-Essarts, Provenchere, Saint-Hippolyte, Soulce-Cernay, Terres-De-Chaux, Thiebouhans, Trevillers, Urtiere, Valoreille, Vaucluse, Vauclusotte, Vaufrey

MONTBELIARD SALLE MOUHOT de MONTBELIARD: Bart, Montbéliard Hotel De Ville (A11, A21), Prairie (B11), Batteries Du Parc (G11, G21), Jules Grosjean (H11, H21), Sainte Suzanne

MONTBELIARD MAIRIE DE QUARTIER HEXAGONES de MONTBELIARD: Courcelles-Lès-Montbéliard, Montbéliard Petit-Chenois (E11, E21, E31, E41), Claude Debussy (F11, F21, F31)

MONTBELIARD SALLE THOUROT de MONTBELIARD: Bethoncourt, Montbéliard Chiffogne (C11, C21), Citadelle (D11, D21)

PONT DE ROIDE CHATEAU HERR de PONT DE ROIDE VERMONDANS: Bourguignon, Dambelin, Ecot, Feule, Goux-Les-Dambelin, Mathay, Mathay, Neuchatel-Urtiere, Noirefontaine, Peseux, Pont-De-Roide, Remondans-Vaivre, Rosieres-Sur-Barbeche, Solemont, Valonne, Vernois-Les-Belvoir, Villars-Sous-Dampjoux

SELONCOURT SALLE DU COSEC de SELONCOURT: Abbevillers, Bondeval, Herimoncourt, Seloncourt, Thulay, Vandoncourt

SOCHAUX ECOLE PRIMAIRE de SOCHAUX: Sochaux

VALDAHON ESPACE MENETRIER de VALDAHON: Adam-Les-Vercel, Athose, Avoudrey, Belmont, Bremondans, Chasnans, Chaux-Les-Passavant, Chevigney-Les-Vercel, Consolation-Maisonnettes, Courtetain-Et-Salans, Domprel, Epenouse, Epenoy, Etalans, Etray, Eysson, Fallerans, Flangebouche, Fournets-Luisans, Fuans, Germefontaine, Grandfontaine-Sur-Creuse, Guyans-Vennes, Hautepierre-Le-Chatelet, Landresse, Laviron, Longechaux, Longemaison, Loray, Magny-Chatelard, Nods, Orchamps-Vennes, Orchamps-Vennes, Orsans, Ouvans, Passonfontaine, Pierrefontaine-Les-Varans, Plaimbois-Vennes, Rantechaux, Sommette, Valdahon, Valdahon, Valdahon, Vanclans, Vellerot-Les-Vercel, Vennes, Vercel-Villedieu-Le-Camp, Vernierfontaine, Verrieres-Du-Grosbois, Villers-Chief, Villers-La-Combe

VALENTIGNEY CLSH DE PEZOLE de VALENTIGNEY: Valentigney

VIEUX CHARMONT MAIRIE de VIEUX CHARMONT: Brognard, Dambenois, Nommay, Vieux-Charmont

VOUJEAUCOURT SALLE DES SAPEURS POMPIERS de VOUJEAUCOURT: Voujeaucourt

Haute-Saône: 33 bureaux de vote

Champagney (Mairie): Champagney, Clairgoutte, Echavanne, Errevet, Frahier, Plancher Bas, Plancher les Mines, Ronchamp

Héricourt 1: Héricourt 1 (salle Wissang), Belverne, Brevillers, Chagey, Chalonvillars, Champey, Chavanne, Chenebier, Coisevaux, Couchaton, Courmont, Couthenans, Crevans, Echenans sous Mont Vaudois, Etobon, Granges la Ville, Granges le Bourg, Lomont, Luze, Mandrevillars, Mignavillers, Saulnot, Secenans, Senargent Mignafans, Tavey, Trémoins, Vellechevreux, Verlans, Villers sous Saulnot, Vyans

Héricourt 2 (Salle Wissang) : bureaux de vote Héricourt 1, 2, 3, 4, 5 et 11

Héricourt 3 (Salle Wissang) : bureaux de vote Héricourt 6, 7, 8, 9 et 10

Lure 1 (Salle associations n° 3) : Adelans, Amblans, Bouhans lès Lure, La Côte, Franchevelle, Froideterre, Genevreuille, Lure : bureaux 1;2 et 5, Malbouhans, La Neuvelle lès Lure, Pomoy, Quers, Saint Germain

Lure 2 (Salle associations n° 4) : Aillevans, Andornay, Arpenans, Athesans Etroitefontaine, Faymont, Frotey lès Lure, Gouhenans, La Vergenne, Le Val de Gouhenans, Les Aynans, Longevelle, Lure bureaux 3 et 4, Lyoffans, Magny d’Anigon, Magny Jobert, Magny Vernois, Moffans, Mollans, Palante, Roye, Villafans, Vouhenans, Vy lès Lure

Melisey (Mairie): Belfahy, Belmont, Belonchamp, Ecromagny, Fresse, Haut du Them Château Lambert, La Lanterne, Melisey, Miellin, Montessaux, Saint Barthélémy, Servance, Ternuay

Vesoul (Espace Villon) : bureaux de vote de Vesoul n° 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Vesoul (Ancienne salle musique) : bureaux de vote de Vesoul n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6