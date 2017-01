Primaire de la gauche : quelle organisation en Vaucluse ?

Les militants du PS et du PRG préparent la primaire de la gauche, 58 bureaux de vote seront ouverts.

La primaire à gauche aura lieu les 22 et 29 janvier. Le Parti socialiste et le Parti radical de gauche ont présenté les modalités du scrutin en Vaucluse : 58 bureaux seront ouverts de 9h à 19h les dimanches 22 et 29 janvier.

"C'est un maillage qui correspond à peu près à 10.000 inscrits. Il permet à chacun de trouver un bureau de vote à côté de chez lui." - Yannig Joubrel, patron du PS en Vaucluse et organisateur

En 2011, le PS avait été le premier à organiser une primaire et cette expérience lui sert. Pour l'instant, les palettes de kits électoraux des candidats ne sont même pas déballés : 58 bureaux de vote en Vaucluse, c'est 40 de moins que Les Républicains à l'automne.

En 2011, 22.000 électeurs de gauche avaient participé à la primaire en Vaucluse. Le PS en attend autant (mais à l'automne, 35.000 électeurs avaient voté pour la primaire de la droite et du centre).

Il fallait payer 2 euros il y a cinq ans. Cette année, ce sera 1euro. Les jeunes de 16 ans ou plus adhérents au PS peuvent aussi voter, à condition de s'être inscrit sur le site internet avant Noël.

"L'élan n'est plus du tout le même qu'en 2011." - Yannig Joubrel, patron du PS en Vaucluse et organisateur

Mais l'enthousiasme ne se fait pas sentir chez les socialistes, l'élan n'est pas la même à cause "du contexte" du gouvernement et de la gauche. Pas un mot sur les autres candidats déjà déclarés : Mélenchon, Macron... "Mais on y croit, à cette primaire", finissent par lâcher les socialistes vauclusiens avec un sourire qui paraît quand même forcé.