Primaire de la gauche : résultats et réactions dans les Pays de Savoie

Benoît Hamon et Manuel Valls sont qualifiés pour le second tour de la primaire de la gauche, avec respectivement 36 % des voix et 31 %. Dans les Pays de Savoie, où 23 300 électeurs se sont déplacés, les résultats sont similaires.

Selon les fédérations socialistes, 23 300 électeurs se sont déplacés ce dimanche pour le premier tour de la primaire de la gauche. Un peu plus de 10 000 en Savoie et 13 300 en Haute-Savoie. C'est moins qu'en 2011 où la primaire socialiste avait réuni respectivement 15 000 et 36 000 électeurs. Dans les deux départements, comme sur le plan national, c'est Benoît Hamon qui arrive en tête suivi de Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Le partisan d'une gauche plus radicale obtient 36 % en Savoie et 38 % en Haute-Savoie. Le Premier ministre sortant arrive deuxième avec 32.5 % en Savoie, 30.4 % en Haute-Savoie.

"C'est une très grande victoire" se réjouit Louis Moscarola, porte-parole de Benoît Hamon en Savoie. "On est même surpris par un tel score ! Il y a une vraie dynamique autour de lui qu'il va falloir poursuivre pour appuyer sa légitimité pour la présidentielle." Pour Manuel Valls, le constat est amer. "Oui c'est un échec" avoue Guillaume Mathelier, patron des socialistes de Haute-Savoie. "Manuel Valls attendait beaucoup mieux et généralement dans un premier tour on attend un élan. Or je pense qu'il n'en a pas. Pour autant, ça va être du 50/50. Il y encore une marge et il faut attendre le débat du deuxième tour pour affirmer qu'Hamon est devant Valls." Pour Christian Dupessey, soutien du Premier ministre et maire d'Annemasse, invité de France Bleu Pays de Savoie, la seule solution pour que le PS remporte la présidentielle est que Manuel Valls soit devant dimanche soir.

#PrimaireGauche #valls2017 une nouvelle campagne pour décider qui peut gagner en mai.Se mobiliser pour un candidat présidentiable #Valls — Christian Dupessey (@CDupessey) January 22, 2017

Un débat qui s'annonce rude tant les deux candidats ont des lignes divergentes. Pour Thierry Repentin, conseiller départemental de la Savoie, ancien Secrétaire d'Etat et délégué interministériel à la mixité dans l'habitat, le résultat de ce premier tour montre un changement dans la ligne du parti. "_On a vu à l'occasion des primaires de la droite que les électeurs votaient pour celui qui représentait au mieux les idées de la famille politique. Si on suit cette logique, Hamon doit l'emporter car c'est celui qui va au plus profond des idées de la gauche. Les déçus de la gauche, et c'est naturel, vont vers celui qui défend le plus les idées pour lesquels ils se battent. Quitte à se dire "_si on doit perdre la présidentielle, autant aller vers celui qui incarne les idées de gauche". C'est un nouveau Parti socialiste qui sortira de ces élections et Benoît Hamon, avec ses soutiens, sera bien placé pour une refondation de cette formation qui, par ailleurs, en a bien besoin."

Résultats complets du premier tour de la primaire de la gauche

En Savoie :

Benoît Hamon : 36 %

Manuel Valls : 32.5 %

Arnaud Montebourg : 17.8 %

Vincent Peillon : 6.1 %

François De Rugy : 4.3 %

Sylvia Pinel : 2 %

Jean-Luc Bennahmias : 1.4 %

En Haute-Savoie :

Benoît Hamon : 38 %

Manuel Valls : 30.4 %

Arnaud Montebourg : 16.6 %

Vincent Peillon : 7.2 %

François De Rugy : 4.7 %

Sylvia Pinel : 2 %

Jean-Luc Bennahmias : 1.1 %