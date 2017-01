Primaire de la gauche : Vincent Peillon et Manuel Valls présentent leurs programmes ce mardi

Ce mardi, l'ancien Premier ministre Manuel Valls et l'ancien ministre de l'Education Vincent Peillon présentent leur programme, en vue de la primaire à gauche qui se déroulera les 22 et 29 janvier.

Ce mardi, Manuel Valls et Vincent Peillon, deux compétiteurs de la primaire initiée par le Parti socialiste , présentent leur programme présidentiel, avec des stratégies parallèles: Manuel Valls compte présenter "les grandes orientations de son projet". Vincent Peillon, lui, mettra en avant, plutôt qu'un programme, des propositions pour "illustrer des priorités" afin de donner du "sens" et de la "cohérence d'ensemble".

Pour Manuel Valls, les services publics font la force de la France

Samedi dernier, à l'aube de la nouvelle année, Manuel Valls a adressé des voeux particuliers aux "services publics", qui "font la force de la France". L'ancien Premier ministre, maire d'Evry entre 2001 et 2012, a salué les "forces de l'ordre, policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux" ou encore les agents de l'hôpital d'Evry-Corbeil, après avoir rendu visite samedi au "service des urgences qui accueille beaucoup de monde" et où il "manque des médecins". "Ces services publics font la force de la France, ce sont la colonne vertébrale de la nation"**,** a insisté Manuel Valls.

Vincent Peillon veut plus d'unité et moins de boucs émissaires

Pour ses vœux, Vincent Peillon, lui, a exhorté les Français a "reprendre en main leur destin" à l'occasion des élections présidentielle et législatives de 2017. Ce doit être aussi le moment pour la France où nous disons à tous ceux qui exacerbent les haines entre les uns et les autres, qui ne cessent de désigner jour après jour des boucs émissaires ça suffit , nous sommes les Français ensemble", a ajouté M. Peillon en épinglant ceux qui stigmatisent "un jour, les étrangers, le lendemain ce sont les chômeurs, le troisième jour ce sont les jeunes, le quatrième jour ce sont les politiques".

Leurs principaux rivaux, Benoît Hamon ou Arnaud Montebourg, déclarés plus tôt, ont eu plus de temps pour aiguiser leurs lames programmatiques. La primaire initié par le parti socialiste aura lieu les 22 et 29 janvier.