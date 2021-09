Primaire des écologistes : "Yannick Jadot est pour moi celui qui a le plus la stature de président"

Les inscriptions pour participer à la primaire des écologistes en vue de la prochaine présidentielle se terminent ce dimanche. Olivier Longeon, élu stéphanois et conseiller régional EELV, en espère 100 000 d'ici ce week-end. Lui a déjà choisi son candidat : Yannick Jadot.

Chez les écologistes, la désignation du candidat à la prochaine élection présidentielle passe par une primaire. Le premier tour a lieu à partir du 16 septembre, et pour pouvoir voter, il faut s'inscrire sur le site lesecologistes.fr. Pour le moment, 72 000 personnes se sont déjà inscrites. "On en espère 100 000 d'ici la fin des inscriptions ce dimanche", confie ce jeudi matin sur notre antenne Olivier Longeon, élu à Saint-Étienne Métropole, à la ville de Saint-Étienne et conseiller régional EELV. "Ça nous fait presque regretter d'avoir clos l'inscription le dimanche, parce que finalement, on aurait peut-être pu aller à 200 ou 300 000."

Yannick Jadot, "le plus présidentiable"

Deux débats, sur France Inter et LCI, ont déjà eu lieu pour faire entendre les propositions des cinq candidats : Jean-Marc Governatori, Delphine Batho, Sandrine Rousseau, Eric Piolle, le maire de Grenoble et bien sûr, Yannick Jadot, candidat en 2016. "Pour moi, c'est celui qui a le plus la stature de président", explique Olivier Longeon. "C'est quelqu'un qui a été député européen pendant très longtemps, qui a travaillé à l'international, qui a l'habitude du contact avec d'autres dirigeants d'autres pays et qui a une expérience qui lui a fait couvrir la quasi-totalité des sujets qu'on va avoir à traiter quand on est président de la République."

"Ce qu'il faut, c'est gagner" en 2022

Olivier Longeon assure aussi que les écologistes "discutent" avec la gauche, alors que d'autres personnalités politiques comme Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou encore Fabien Roussel se sont déjà déclarés candidats à la prochaine présidentielle. "Ce qu'il faut, c'est gagner. Les sondages disent clairement que notre candidat est le mieux placé pour réunir largement du centre à la gauche et la faire gagner. Donc, globalement, il faut que ça soit notre candidat qui soit le candidat à la présidentielle."

La primaire écologiste aura lieu du 16 au 19 septembre pour 1er tour et du 25 au 28 septembre pour le second tour.