Primaire écologiste : Yannick Jadot et Sandrine Rousseau qualifiés pour le second tour

L'eurodéputé Yannick Jadot et l'économiste Sandrine Rousseau sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la primaire des écologistes en vue de l'élection présidentielle. Les résultats ont été dévoilés ce dimanche soir.

Jean-Marc Governatori, Delphine Batho, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau étaient en lice au premier tour.

Le second tour de la primaire des écologistes verra s'affronter Yannick Jadot et Sandrine Rousseau, selon les résultats dévoilés ce dimanche soir et que franceinfo a pu consulter.

L'eurodéputé Yannick Jadot est arrivé en tête avec 29.534 votes, soit 27,70 % des voix, devant l'économiste Sandrine Rousseau qui recueille 26.801 votes, soit 25,14 %. Ils devancent la députée Delphine Batho (23.801 voix), le maire de Grenoble Eric Piolle (23.767 voix) et l'entrepreneur Jean-Marc Governatori (2.501). 106.622 personnes ont participé à ce scrutin en ligne, sur les 122.780 personnes qui s'étaient inscrites, ce qui représente un taux de participation de 86,91%. Le second tour de cette primaire aura lieu du 25 au 28 septembre.

Le vote pour le premier tour avait débuté jeudi dernier. Moins de 14% des 122.780 inscrits étaient membres des cinq mouvements du pôle écologiste organisateur, avait indiqué la responsable du processus, Hélène Hardy, à l'AFP.