Primaire écologiste : à la veille du 1er tour, Eric Piolle veut "convaincre tous ceux qui se sont inscrits"

Le maire de Grenoble fait face aux électeurs écologistes à partir de ce jeudi 16 septembre, ceux qui se sont inscrits pour voter à la primaire ouverte, où plus de 120.000 personnes se sont inscrites. Eric Piolle a fait campagne jusqu'au bout, il était encore en meeting hier soir à Paris devant 200 militants.

Vous avez tenu un meeting hier soir à Paris devant 200 militants. Vous avez dit "Je n'envisage pas la défaite". Qu'est ce qui vous permet d'être aussi confiant à la veille du vote ?

On n'est jamais totalement confiant dans une campagne, mais par contre, on est déterminé, parce que je sens que la France est prête aujourd'hui à avoir une présidence écologiste, j'ai senti ses insécurités en me déplaçant un peu partout. Et j'ai senti aussi les désirs d'action pour l'environnement, pour transformer nos problèmes en emplois, pour avoir du temps et savoir pourquoi on se lève le matin.

Plus de 120 000 personnes se sont inscrites pour voter à partir de demain et jusqu'à dimanche à cette primaire écologiste. C'est évidemment une bonne nouvelle pour votre parti. Mais pour vous, personnellement, dans cette élection, est-ce une bonne nouvelle ?

Oui, bien sûr, parce que nous sommes mobilisés pour que les gens s'impliquent, pour qu'ils viennent choisir qui sera le représentant de l'écologie en avril prochain et cela a permis de remettre le débat public à l'endroit, après le grand n'importe quoi des campagnes départementales et régionales, où l'on n'a jamais parlé des compétences de ces deux institutions. Et puis cela m'a permis aussi de faire des propositions concrètes, ces 144 propositions travaillées depuis un an maintenant, qui tracent une route pour sécuriser les changements que nous avons à faire devant nous.

C’est une primaire ouverte, et il y a une partie des électeurs qui se sont inscrits pour fausser les débats. Plusieurs centaines d’inscrits issus des mouvements d’extrême-droite ont été retirés, comme le vice-président du rassemblement national, Sébastien Chenu. Mais il en reste forcément. Est-ce que ça peut fausser les débats ?

Je laisse cela de côté. Je me concentre sur convaincre ces 120.000 personnes, convaincre toutes celles et ceux que j'ai rencontré, convaincre dans ces derniers jours ceux qui se sont inscrits. Pour le reste, je laisse les organisateurs gérer, ils ont bien fait leur boulot, je suis sûr qu'ils vont identifier ceux qui ne devraient pas être là. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le jeu aussi d'une primaire ouverte. Moi, je me concentre sur convaincre ceux qui vont voter.

Pendant les débats, vous avez tenté de vous présidentialiser. Vous avez parlé d'écologie, responsable, pragmatique. Est ce que vous n'avez pas fait une campagne trop "molle" ?

Ça veut dire quoi une campagne trop "molle" ? J'ai fait une campagne de cohérence qui parle du quotidien des Françaises et des Français. Je suis élu local, maire de Grenoble et cette responsabilité, cette expérience des responsabilités, cette expérience de la victoire aussi, c'est ce que je viens apporter dans la campagne. Donc, le but est de porter dans cette campagne des primaires écologistes un message en cohérence avec le message que je veux porter pour la France et le quinquennat.

Votre message est écologiste mais il est aussi de gauche. Vous étiez ce week end à la Fête de l'Humanité pour discuter avec d'autres pans de la gauche. Il faudra s'allier ensuite. C'est votre avis?

Effectivement, je pense être le seul en capacité de rassembler, ceux qui avaient choisi Emmanuel Macron pour sa nouveauté en 2017 et qui ont rompu avec le macronisme face à son inaction pour le climat et sa dérive sur les valeurs. Et puis, il y a ceux qui avaient espéré, dans la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, mais qui savent que ce n'est pas là que ça va se gagner. Donc je veux fédérer tout cet arc humaniste. Je suis la personne la plus adaptée aujourd'hui, je l'ai montré en 2014, et à nouveau en 2020.

Une question d'actualité. Eric Piolle. La vaccination obligatoire des soignants entre en vigueur aujourd'hui avec des suspensions. Il y a 10% des médecins isérois qui ne sont pas vaccinés. Qu'est ce que ça vous inspire ? Est ce qu'il fallait effectivement suspendre ces récalcitrants ?

J'étais favorable à l'introduction du vaccin anti-Covid dans la liste des vaccins obligatoires pour les soignants, mais je pense que cette stratégie brutale, de bras-de-fer qu'a choisi le gouvernement n'est pas opérationnelle, n'est pas efficace d'un point de vue sanitaire. Si tous c médecins, soignants, pompiers s'arrêtent là parce qu'on a rompu le dialogue, ce sera pénalisant pour tous. Et d'un point de vue sanitaire ce sera dramatique pour tous. Cette rupture du dialogue qu'a opéré le président de la République cet été, je ne la comprend pas. Et elle me semble contreproductive. La crise sanitaire est encore devant nous, ne l'oublions pas.