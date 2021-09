Primaire écologiste : Hugues Raimbourg y voit "un verre à moitié plein mais aussi à moitié vide"

C'est le jour J pour la primaire écologiste : les 122 670 électeurs qui se sont inscrits en France votent à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche pour désigner qui sera le candidat écologiste à la prochaine élection présidentielle - ils sont 5 sur les rangs : Sandrine Rousseau, Delphine Batho, Yannick Jadot, Éric Piolle et Jean-Marc Governatori. Si besoin un second tour sera organisé la semaine prochaine.

Localement, Yannick Jadot est soutenu par Jean-Philippe Grand (conseiller municipal d'Orléans), Arnaud Jean (1er adjoint à Ingré et conseiller régional), Claude Gruffat (député européen originaire du Loir-et-Cher), Jean-Sébastien Herpin (militant orléanais qui participe à sa campagne sur les réseaux sociaux) ; Éric Piolle a la faveur de Charles Fournier (vice-président de la Région Centre-Val de Loire) et de Magali Sautreuil (conseillère régionale habitant à Dordives) ; Delphine Batho est représentée dans le Loiret par Stéphane Kuzbyt (conseiller municipal de Fleury-les-Aubrais) et Sandrine Rousseau par Sofian Mahbaz (l'un des responsables des Jeunes écologistes Loiret). Jean-Marc Governatori ne semble pas avoir trouvé de relais local.

Jean-Marc Governatori, Delphine Batho, Yannick Jadot, Eric Piolle et Sandrine Rousseau lors des journées d'été des écologistes à Poitiers en août dernier © Maxppp - Mathieu Herduin

Mais beaucoup d'élus locaux écologistes ont préféré ne pas afficher de position publique. "Sans doute pour ne pas donner l'impression d'écuries présidentielles, et aussi en raison du traumatisme qu'avait engendré la primaire de 2011 entre Eva Joly et Nicolas Hulot, qui avait été très tendue", analyse Jean-Sébastien Herpin. D'autres, enfin, ont été fraîchement élus et n'avaient ni le temps ni l'envie de s'engager pour cette primaire : c'est le cas de Hugues Raimbourg, conseiller départemental EELV sur le canton d'Orléans St-Marceau, élu en juin dernier. Entretien.

Vous intéressez-vous à cette primaire écologiste ?

Hugues Raimbourg : Oui, bien sûr, mais honnêtement cela n'a pas été ma priorité ces dernières semaines. Mon temps de cerveau disponible a beaucoup été accaparé par la découverte de mon mandat de conseiller départemental ! le Département a la volonté de définir très rapidement un "projet de mandature", donc il y a tout un tas de dossiers très divers et techniques dont il faut s'emparer. Cela dit, j'ai participé en amont, au sein d'Europe Ecologie Les Verts, à la commission thématique sur les mobilités et la voiture électrique qui a nourri une partie du projet commun que défendent les différents candidats. Pour le reste, j'ai suivi les débats organisés pour cette primaire dans les médias.

Comme un simple militant, en quelque sorte...

Exactement, je rappelle d'ailleurs que je suis militant à EELV depuis très peu de temps, je n'ai donc pas le parcours d'un militant chevronné qui aurait pratiqué les candidats depuis des années, qui les connaîtrait humainement et politiquement : je n'ai pas l'expérience suffisante qui me permette de pointer des différences marquantes entre les candidats. J'ai fait un choix - je voterai pour Yannick Jadot - mais c'est un choix purement personnel, qui ne justifie pas de ma part un affichage public en faveur de l'un ou de l'autre.

On vous sent moyennement emballé par cette primaire...

C'est l'histoire du verre à moitié plein et donc aussi à moitié vide. Evidemment, c'est une satisfaction de voir que plus de 120 000 personnes se sont inscrites pour voter : cela met sur le devant de la scène les questions écologiques et cela montre l'intérêt des gens pour soutenir le projet écologiste - donc à ce titre-là, c'est un succès. Néanmoins, il y a des choses que je regrette. D'abord, le principe de la primaire, c'est de se focaliser sur une personne, c'est toujours cette idée de l'homme ou de la femme providentiel(le), pour qui doit se créer une certaine empathie : il y a là quelque chose d'assez déconnecté de la discussion autour des idées. Et puis, il y a la conséquence de cette primaire, qui risque d'acter la désunion de la gauche, avec le risque quasi certain de courir à l'échec en 2022.

Vous auriez préféré une primaire qui ne soit pas limitée aux écologistes, mais bien plus large ?

C'est l'évidence. Il y a tellement de candidatures annoncées à gauche que notre primaire écologiste, objectivement, contribue à émietter les voix et à faire en sorte que les chances de voir un candidat de gauche remporter l'élection présidentielle soient diminuées : c'est finalement le reflet de l'incapacité des partis de gauche à se mettre d'accord pour trouver une candidature unique autour d'un projet commun. Maintenant, personne ne peut prédire ce qu'il se passera dans les prochains mois, une fois que chacun aura désigné son candidat : peut-être qu'il y aura des regroupements, peut-être qu'à la faveur des sondages l'un va s'imposer aux autres - c'est ce que j'espère. Mais pour l'instant, on en est loin...