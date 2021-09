Primaire écologiste : la secrétaire régionale EELV en Normandie soutiendra Yannick Jadot

La candidature écologiste à la présidentielle de 2022 se jouera entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Les deux adversaires sont arrivés dans un mouchoir de poche ce dimanche au premier tour de la primaire : 27,7 % pour l'eurodéputé Jannick Jadot, 25 % pour Sandrine Rousseau. Delphine Batho arrive juste derrière, suivie de près par le maire de Grenoble Eric Piolle.

Ce lundi matin sur France Bleu Normandie Véronique Bérégovoy, secrétaire régionale d'EELV en Normandie et soutien d'Eric Piolle a appelé à voter Yannick Jadot au second tour de cette primaire: "Je pense qu'il faut qu'on continue justement dans cette dynamique et cette ambiance collective. Nous assumons collectivement ce que nous avons organisé et pour ma part, n'ayant plus Eric qualifié, je soutiendrai Yannick Jadot qui, pour moi, est aussi celui qui peut rassembler le plus largement autour de notre projet écologiste. Il a déjà fait un excellent score au niveau des européennes. C'est ça qui nous a permis de décrocher effectivement notre avancée de l'écologie dans la société. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Sauf que nous nous souhaitons aujourd'hui passer de l'écologie de salon à l'écologie d'action, des solutions. Et c'est le sens effectivement aussi de ce soutien".

L'objectif aujourd'hui est non pas de faire un bon score mais d'arriver au second tour pour gagner la présidentielle. Véronique Bérégovoy

L'eurodéputé normand et ancien secrétaire national EELV David Cormand soutenait lui aussi Eric Piolle au premier tour mais sur France Info il ne veut pas dévoiler son vote au second : " L'écologie politique est fondamentalement radicale. Sandrine porte une radicalité, mais Yannick Jadot, qui a été militant à Greenpeace depuis 30 ans, moi, je suis au Parlement européen avec lui. Je peux vous dire que s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas parlé des traités de libre échange comme on en a parlé il y a déjà 10 ans. Donc, on est tous et toutes porteuses et porteurs de radicalité. Et moi je suis tellement fier aujourd'hui que ces combats soient dans le débat public. Et donc, il ne faut pas enfermer le débat du deuxième tour sur je ne sais pas quoi...celui qui serait le plus réaliste et celle qui est la plus radicale. Vous allez voir dans les débats, ils vont donner à voir leur personnalité et à la fin, on choisira l'une des deux personnes".

On est toutes et tous porteurs de radicalité. David Cormand

Le second tour est prévu du 25 au 28 septembre prochain.

