Primaire écologiste : le niçois Jean-Marc Governatori éliminé avec 2,35 % des voix

L'entrepreneur niçois Jean-Marc Governatori ne sera pas au second tour de la primaire écologiste. Ce dernier, récolte 2,35 % face à Yannick Jadot (27,70 %) et Sandrine Rousseau (25,14%) tout deux qualifiés pour le second tour de la primaire des écologistes.

Yannick Jadot et Sandrine Rousseau sont qualifiés pour le second tour de la primaire des écologistes en vue de l'élection présidentielle. Yannick Jadot est arrivé en tête avec 27,70 % des voix, Sandrine Rousseau recueille 25,14% des voix. Ils devancent Delphine Batho (22.32%), Eric Piolle (22,29%) et Jean-Marc Governatori (2,35%) qui sont éliminés du processus de désignation.

Jean Marc Governatori soutiendra Yannick Jadot pour le second tour mais selon lui "c'est la preuve que la gauche française s'est emparée de la primaire écologiste et je trouve cela regrettable. Je rappelle qu'en France il y a 48 millions d'électeurs et cent mille ont voté dans cette primaire. Dans une vrai élection avec tous les votants qui se déplacent aux urnes, l'écologie centriste représente beaucoup plus que ce que j'ai fait ce soir."

106 622 personnes ont participé à ce scrutin en ligne, sur les 122 780 personnes qui s'étaient inscrites, ce qui représente un taux de participation de 86,91%. Le second tour de cette primaire aura lieu du 25 au 28 septembre.