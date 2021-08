Primaire écologiste : les «spin doctors» du Grenoblois Éric Piolle

Dans une campagne, il y a la partie visible. Comme cette tribune parue le 17 juillet dans le Journal du Dimanche intitulée « Transformer nos espoirs en victoire » dans laquelle 350 élus, militants et personnalités affichent leur soutien à Éric Piolle dans la course à la primaire écologiste. Parmi les 350 signataires on trouve Eva Joly, candidate EELV à la présidentielle en 2012, mais aussi le sociologue Bruno Latour, ou encore Mohammed Mechmache, ancienne figure d’ACLEFEU, un collectif d’habitants et de militants créé après les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

Eric Piolle aux Journées d'été des écologistes à Poitiers © Maxppp - PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/MAXPPP

Mais derrière le candidat, il y a aussi une équipe de campagne qui travaille à l’élection d’Éric Piolle. A la primaire d’abord… La préfiguration, peut-être - les militants et sympathisants écologistes en décideront du 16 au 28 septembre - d’une équipe de campagne pour la présidentielle. Venus d’horizons divers, ses membres sont plutôt jeunes - trentenaires et quadras. Dans cette équipe, on trouve d'abord le fidèle: Enzo Lesourt. Conseiller en communication du maire, il fut l’un des artisans de la campagne victorieuse de 2014 à Grenoble et dont Éric Piolle disait alors dans un sourire que c’était son « deuxième cerveau ».

De Montebourg à Piolle

Arrivée plus récemment dans l’entourage du candidat, Marianne Zalc-Muller est en charge des relations avec la presse. Elle fut conseillère com’ de plusieurs ministres de premier rang : les socialistes Arnaud Montebourg à l’économie et Laurent Fabius aux Affaires Étrangères notamment, mais aussi de Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement… d’Edouard Philippe. Marianne Zalc-Muller a ensuite travaillé au sein du cabinet de l’écologiste Bruno Bernard, président de la Métropole Lyonnaise.

Dans l’équipe du maire de Grenoble, elle n’est pas la seule à avoir travaillé pour des personnalités aux sensibilités politiques différentes. Dans les années 2000, Augustin Augier, directeur-adjoint de la campagne, a travaillé pour le groupe parlementaire UDF à l’Assemblée nationale, rappelle le JDD dans son « Supplément politique ». Il s’est ensuite éloigné de la politique pour co-fonder une organisation humanitaire spécialisée dans le domaine de la santé.

Un Américain chez les Verts

Un personnage en particulier détonne dans cette équipe. Lorsque l’on tape Arun Chaudhary dans un moteur de recherche, on tombe rapidement sur un cliché surprenant qui date de 2011 : on y voit Barack Obama, le président américain, caméra en main en train de filmer un jeune homme au sourire gêné… À l’époque, Chaudhary est le vidéaste officiel d’Obama - il l’a accompagné de la primaire démocrate à la Maison Blanche en passant par la campagne présidentielle. En 2016, cet Américain alors âgé de 42 ans conseille Bernie Sanders : il est son directeur de la création numérique lors de la primaire démocrate. Saunders est le candidat de l’aile gauche du parti.

"Le narrateur de sa propre histoire"

Si aujourd’hui Chaudary a conservé sa chevelure rebelle que l’on voit sur le cliché de 2011, il vit désormais à Berlin, « en exil » écrit-il sur son compte Twitter. Le 20 août, il relayait sur le réseau social une photo de lui en compagnie d’Éric Piolle, prise lors des Journées d’été des écologistes à Poitiers.

Le spin doctor fait donc partie de l’équipe du maire de Grenoble. Il intervient on pas sur le programme, mais plutôt sur la forme. Conseille Éric Piolle sur sa façon de se présenter aux électeurs, de se raconter. « Le candidat, confiait Arun Chaudhary à l’AFP, doit d'abord être le narrateur de sa propre histoire ». En l’occurence ici, l’histoire d’un ingénieur devenu maire d’une grande ville, réélu dans un fauteuil, et qui rêve aujourd’hui d’un destin national.