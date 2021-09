Primaire écologiste : "Nous avons un candidat, nous allons le soutenir" affirme Eliane Romani

Yannick Jadot a remporté de justesse la primaire des écologistes en vue de l'élection présidentielle avec 51,03% des suffrages ce mardi. Il a devancé Sandrine Rousseau, ex-numéro deux d'EELV, créditée de 48,97% des voix. Un résultat qui satisfait Eliane Romani qui, après avoir soutenu le maire de Grenoble Eric Piolle au premier tour, s'était rangée derrière le député européen au second.

Place au rassemblement

"C'est le candidat de tous les écologistes à l'élection présidentielle, j'en suis particulièrement fière" commente la leader de l'opposition écologiste au Conseil régional du Grand Est. Eliane Romani souligne "la qualité des débats" et des "candidats qui ont apporté chacun un éclairage différent à un projet écologique élaboré collectivement et sur lequel chacun se retrouve." Elle se félicite par ailleurs du soutien apporté rapidement après l'annonce des résultats par Sandrine Rousseau. Place maintenant au rassemblement de toutes les sensibilités de la famille écologique, des plus "pragmatiques" au "plus radicales" : "nous allons le soutenir toutes et tous."

Les temps ont changé, il y a une dynamique autour de l'écologie

Il est inenvisageable pour l'élue thionvilloise de voir son candidat se retirer au profit d'un autre, comme cela avait été le cas en 2017 quand Yannick Jadot s'était rangé derrière Benoit Hamon. "Les temps ont changé, il y a une dynamique autour de l'écologie" assure t-elle, ajoutant, "nous n'avons pas le temps pour un nouveau mandat qui détruise la biodiversité et qui ne prend pas les mesures qu'il faut pour le climat."

Ecouter - Eliane Romani, cheffe de file de l'opposition écologiste au Conseil régional du Grand Est, invitée de France Bleu Lorraine