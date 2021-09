Primaire écologiste : Pierre Hurmic apporte son soutien à Yannick Jadot

Le maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, appelle dans une tribune publiée sur le site du Journal du Dimanche à voter pour Yannick jadot face à Sandrine Rousseau lors du second tour de la primaire écologiste.

Pierre Hurmic appelle à voter Yannick Jadot pour le second tour de la primaire écologiste.

Il ne s'était pas encore prononcé officiellement après le premier tour, c'est désormais chose faite. Pierre Hurmic, le maire vert de Bordeaux appelle à soutenir Yannick Jadot lors du second tour de la primaire écologiste qui s'ouvre ce samedi 25 septembre.

C'est dans une tribune publiée vendredi soir sur le site du Journal du Dimanche que le maire de Bordeaux s'est déclaré soutien de l'eurodéputé Yannick Jadot, face à Sandrine Rousseau.

La lettre ouverte est co-signée par 45 élus écologistes, dont plusieurs de Gironde. "Il est de notre devoir de choisir un candidat prenant résolument parti pour rassembler et incarner cette écologie pragmatique de gouvernement. L'heure n'est plus au témoignage d'une radicalité éloignée de l'exercice du pouvoir et de ses contraintes mais au choix résolu d'assumer les responsabilités qui nous incombent" écrivent-ils notamment.

Le second tour de la primaire écologiste a lieu en ligne à partir de ce samedi 25 septembre jusqu'au mardi 28 novembre pour plus de 122.000 électeurs inscrits. Le ou la candidat(e) élu(e) sera le candidat du parti à la présidentielle de 2022.