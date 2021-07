Primaire et candidature à la présidentielle en 2022 : pour qui roulent nos élus en Midi-Pyrénées

Que ce soit chez LR, le PS ou EELV, la question d'une primaire est de plus en plus pressante sinon actée. À neuf mois du premier tour de la présidentielle, tous cherchent leur candidat(e). Et les soutiens, plus ou moins explicites, émergent localement. Illustration dans la grande région toulousaine.

Les Verts en pleine campagne, les socialistes qui se cherchent un leader, les Républicains qui n'ont pas encore tranché si primaire il doit y avoir. Une élection en chassant une autre, les regards sont déjà braqués cet été sur 2022 et la présidentielle dont le premier tour aura lieu le 10 avril prochain. Et dans cette quête d'un candidat le plus naturel possible, les ténors régionaux affichent progressivement leurs pions, y compris dans l'ex-Midi-Pyrénées.

La droite du sud-ouest bien embarrassée sur ces questions de primaire

Chez les Républicains, ce mardi 20 juillet est organisée à Paris, une mission sur le _"processus de rassemblement"_ des candidats potentiels en 2022 autour des principaux responsables du parti et de quelques candidats pressentis comme Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse, qui a quitté le parti, comme Xavier Bertrand, absent.

Chez les élus occitans, ça en se bouscule pas au portillon pour répondre aux questions relatives à cette organisation. Aurélien Pradié, le secrétaire général du parti, leader de la droite au Conseil régional, ne souhaite plus s'exprimer là-dessus. Le député lotois a déjà dit qu'il était opposé à une primaire et qu'il poussait son ami François Baroin à se présenter. En vain, le maire de Troyes n'est pas tenté par l'Elysée.

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, est toujours un peu frileux avec la cuisine interne de son parti, avec lequel il a pris ses distances, mais dont il est toujours membre. Le président de France Urbaine, on le sait, goûte peu les tentations droitières de Laurent Wauquiez. Se rallierait-il à un Bruno Retailleau qui ne bénéficie que très peu de réseaux en Occitanie ? Ou des électrons libres Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse ? Souvent dans la roue du maire de Toulouse et encore moins encline à apporter son blanc seing à un candidat au programme trop conservateur, Laurence Arribagé, la patronne des LR en Haute-Garonne, n'est pas favorable au concept des primaires mais s'y pliera faute de sélection naturelle. La sarkozyste, comme Aurélien Pradié, plaide pour François Baroin et devra sans doute revoir sa copie. Son bras droit à la fédération LR31, lui aussi adjoint toulousain, Pierre Esplugas est quant à lui un soutien de toujours de Valérie Pécresse.

Le nouveau président du Département de l'Aveyron, Arnaud Viala non plus n'est pas un défenseur d'une droite dure. L'ancien député n'a toutefois pas voulu rejoindre le mouvement Agir de Valérie Pécresse, mais pourrait pourquoi pas se retrouver dans une candidature plus libre comme celle de Xavier Bertrand.

À l'aile droite de la droite justement, Brigitte Barèges, ancienne maire de Montauban privée de ses mandats par la justice, se garde elle aussi de tout commentaire mais elle a toujours été proche du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Même le maire LR de Lavaur, Bernard Carayon, tout sauf langue de bois, ne souhaite pas encore adouber publiquement telle ou telle personnalité. L'ancien député du Tarn espère encore qu'un "candidat naturel émerge" avant l'automne pour pouvoir se passer d'une primaire.

Le parti devra décidera au plus tard le 25 septembre. Cas échéant, à l'automne, un congrès actera le processus définitif.

Une gauche occitane très pro-Hidalgo

La maire de Paris rassemble un grand nombre d'adhésions parmi les personnalités politiques en vue dans la région. Carole Delga, très proche d'Anne Hidalgo, a vite fait savoir qu'elle ne cautionnait pas le principe de la primaire au PS et que son amie était la mieux placée. Même son de cloche chez la tarn-et-garonnaise Valérie Rabault chef de file des députés socialistes à l'Assemblée nationale qui a été la première en avril dernier à annoncer son soutien à l'édile parisienne. Celle qui vient de remporter les élections départementales dans son canton de Caussade est très remontée contre l'ancien ministre de l'agriculture Stéphane le Foll qui a annoncé le week-end dernier sa candidature et réclamer une primaire au PS.

Moi j'ai toujours été contre une primaire au PS. Anne Hidalgo peut être la candidate du rassemblement. Et ça n'est pas à Stéphane le Foll d'imposer son timing au parti. La priorité des Français, ce n'est pas la primaire socialiste, c'est le variant et la vaccination. — Valérie Rabault

Le président du conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric, est quant à lui signataire d'une tribune des élus locaux en faveur d'Anne Hidalgo, tout comme le maire de Montpellier, Mickaël Delafosse.

Finalement, parmi les grands élus socialistes de la région toulousaine, seul Philippe Martin, le président du Département du Gers, se détache dans cette symphonie de louanges en faveur d'Anne Hidalgo. L'ancien ministre de l'écologie sous François Hollande, proche de Laurent Fabius et de Claude Bartolone à l'époque, réserve son choix pour plus tard.

Et les écologistes ?

Le maire de Grenoble Eric Piolle, la députée Delphine Batho, l'eurodéputé Yannick Jadot, et l'ancienne numéro 2 d'EELV Sandrine Rousseau s'affronteront en septembre à la primaire écologiste de la présidentielle.

À Toulouse, Eric Piolle est venu ce printemps en personne soutenir Antoine Maurice quand il était en course aux régionales. C'est donc tout naturellement que l'ancien finaliste des municipales toulousaines soutiendra le maire de Grenoble. L'ancienne secrétaire régionale d'EELV Occitanie, Christine Arrighi, choisira aussi Eric Piolle.

Son successeur, Régis Godec, défend lui la candidature de Yannick Jadot. Dans les pro-Jadot aussi, un élu EELV expérimenté du Sicoval, Henri Arévalo, élu à Ramonville et ancien adjoint de Pierre Cohen. On retrouve aussi l'Albigeois Pascal Pragnère.