Primaire à gauche au Pays Basque : Hamon l'emporte sur Valls

En France Benoit Hamon arrive en tête du premier tour de la primaire à gauche. Il est suivi par Manuel Valls. Arrivent ensuite Arnaud Montebourg, Vincent Peillon. François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Bennahmias ferment la marche. Même résultat en pays Basque.

A l'issue de la primaire à gauche Benoit Hamon se trouve en tête devant Manuel Valls. Ces deux premiers candidats de cette primaire sont qualifiés pour le second tour dimanche prochain.

Les résultats partiels de la primaire à gauche à 23 heures © Visactu -

Viennent ensuite les autres candidats, Arnaud Montebourg et Vincent Peillon. Enfin très loin derrière, François de Rugy, Sylvia Pinel et et Jean-Luc Bennahmias.

Hamon devant Valls dans le 64

Dans les Pyrénées Atlantiques, Benoit Hamon l'emporte aussi devant l'ancien premier ministre. Même résultat au Pays Basque. En revanche, on note à Anglet la victoire de Manuel Valls (une quinzaine de voix de plus par rapport à Benoit Hamon). Valls remporte 37,7% des voix angloyes et Benoit Hamon est tout près à 36,6%. A Bayonne, gros score de Benoit Hamon 43,7%, suivi par Valls 27,3% et Montebourg 15%. Sauf qu'en raisonnant à partir des bulletins et non plus en pourcentages on se rend compte à quel point le vote a été faible. A Bayonne, ville de 47 000 habitants, 586 personnes ont voté pour Hamon, 367 on voté pour Valls. 202 électeurs ont voté pour Montebourg.

Participation...famélique

La participation est basse. Très basse. Très très basse ! Au bureau de vote de la place des gascons à Bayonne on dépasse à peine 3% de participation. 277 exprimés sur plus de 8000 électeurs inscrits ! D’où la déception de la député PS Bayonnaise Colette Capdevielle, partisane de Vincent Peillon. Colette Capdevielle qui estime que Benoit Hamon ne sera pas en mesure de rassembler le PS et d’être présent au second tour de la Présidentielle.

Colette Capdevielle abattue par l'abstention très forte Partager le son sur : Copier

Très faible participation dimanche lors de ce premier tour © Radio France - Paul Nicolaï

Déception aussi pour l'un des soutiens d'Arnaud Montebourg au Pays Basque, la conseillère départementale de Bayonne Juliette Brocard soutient tout de même le vainqueur.

La conseillère départementale Juliette Brocard, une pro-Montebourg, appelle à voter Benoit Hamon Partager le son sur : Copier

Désaffection générale pour cette primaire sur la côte et à l'interieur

A Biarritz (où votaient aussi les habitants de Arcangues et Bassussary) Manuel Valls a recueilli 388 bulletins, Benoit Hamon 376 et Arnaud Montebourg 127. A Saint Jean de Luz (où votaient aussi les habitants de Ascain, Sare et Saint Pée sur Nivelle) c'est Benoit Hamon qui l'emporte avec 238 bulletins, Manuel Valls 187 et Arnaud Montebourg 48 votes. A Boucau, Benoit Hamon remporte 123 suffrages, Manuel Valls 88 bulletins et Arnaud Montebourg 37. Dans cette commune, sur 5727 inscrits seulement 290 se sont exprimés dimanche. En Soule, 121 electeurs ont voté pour Benoit Hamon, 111 pour Manuel Valls et 43 pour Arnaud Montebourg.