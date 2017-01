Primaire à gauche : les résultats dans la Marne et les Ardennes

Comme au niveau national, Benoît Hamon arrive en tête du premier tour de la primaire à gauche dans la Marne et les Ardennes, devant Manuel Valls et Arnaud Montebourg.

Les électeurs dans la Marne et les Ardennes ayant participé au premier tour de la primaire à gauche ce dimanche ont voté dans le même sens qu'au niveau national, en plaçant Benoît Hamon en tête. Le député des Yvelines a obtenu plus de 34% des voix dans la Marne et près de 40% dans les Ardennes, contre 36% au niveau national, selon des résultats collectés par France Bleu Champagne-Ardenne.

Baisse de la participation

Dans la Marne : 8151 électeurs ont voté ce dimanche, soit une baisse de près de 40% si l'on compare à la précédente et première primaire ouverte à gauche en 2011. En novembre dernier, près de 4 fois plus d'électeurs (33708 votants) s'étaient déplacés lors du premier tour de la primaire à droite dans la Marne.

Dans les Ardennes : plus de 6000 personnes ont voté ce dimanche à la primaire à gauche, selon le patron du PS dans le département Florian Lecoultre.

Résultats détaillés dans la Marne et les Ardennes

Dans la Marne, résultats définitifs :

Benoît Hamon : 34.61%

Manuel Valls : 32.03%

Arnaud Montebourg : 19.39%

Vincent Peillon : 7.24%

François de Rugy : 3.58%

Sylvia Pinel : 2.02%

Jean-Luc Benhamias : 1.14%

Dans les Ardennes, les résultats définitifs ne sont pas encore connus. Mais le patron du PS des Ardennes, Florian Lecoultre, donne cette estimation :

Benoît Hamon : 40%

Manuel Valls : 30%

Arnaud Montebourg : 25%

Florian Lecoultre, maire PS de Nouzonville et patron du PS dans les Ardennes, est revenu sur ces résultats ce lundi à 7h45 sur France Bleu Champagne :