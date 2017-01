Primaire à gauche : Vincent Peillon visite des fleurons de l'innovation à Bordeaux

L'ancien ministre de l'Éducation nationale et candidat à la primaire de la gauche Vincent Peillon était en visite en Gironde ce mardi. Entre une entreprise de réalité virtuelle et l'Aérocampus de Latresne, le déplacement était, entre autres, placé sous le signe de l'innovation.

Entrée tardivement en campagne pour la primaire à gauche, "après le désistement du Président" se défend le principal intéressé, Vincent Peillon a visité ce mardi l'entreprise Immersion à Bordeaux et l'Aérocampus de Latresne.

"Je suis demandeur de cette rencontre avec les Français"

Une visite pas si différente de celle d'un ministre finalement, avec du temps passé à écouter les différents professionnels détailler leur activité : le travail de câblage pour les avions, le travail sur les matériaux composites, etc.

© Radio France - Damien Gozioso

© Radio France - Damien Gozioso

Vincent Peillon était d'ailleurs déjà venu à l'Aérocampus lorsqu'il était Ministre de l'Education nationale pour inaugurer la section franco-allemande du Lycée professionnel, il a d'ailleurs échangé avec certains élèves de la formation.

Vincent Peillon avec plusieurs élèves de la section franco-allemande de l'Aérocampus. © Radio France - Damien Gozioso

Beaucoup d'échanges donc, avec humour parfois quand par exemple un élève qui travaille aujourd'hui sur un moteur d'avion détaille sa reconversion et explique qu'avant, il réparait des machines à café : "Normalement ça vole pas... De temps en temps on peut s'énerver et en balancer une..."

Mais Vincent Peillon reprend vite son sérieux au moment d'expliquer sa visite sur le campus aéronautique : "Je suis le seul à faire de la recherche et de l'enseignement supérieur une priorité, c'est pour ça que j'était à Bordeaux : la bataille de l'intelligence, la montée en gamme de l'emploi et des formations pour tout le monde, c'est ce qui fera gagner la France".

Et au moment d'expliquer son engagement le candidat en rajoute : "Je suis demandeur de cette rencontre avec les français, demandeur de vérité, d'authenticité et de sincérité. Après 25 ans de vie politique je veux leur dire ce que j'ai acquis par mon expérience, mes convictions les plus profondes, et ils décideront". La décision ce sera le 22 janvier prochain, date du premier tour de la primaire de la gauche. D'ici là, 3 débats sont prévus, le premier dès jeudi soir.