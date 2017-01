Primaire : large succès de Benoît Hamon en Normandie.

Comme la semaine dernière lors du 1er Tour, Benoît Hamon remporte largement la finale de la primaire de gauche. Avec le seuil des 60 % dépassé dans le Calvados et la Manche

59% des voix au niveau national : Benoît Hamon sort de cette primaire avec un net avantage sur Manuel Valls, le Premier Ministre sortant. Les électeurs se sont davantage mobilisés pour ce Second Tour (un peu plus de deux millions de votants annoncés par le PS) mais sans remettre en cause la dynamique du Premier Tour.

Tendance encore plus accentuée dans le Calvados et la Manche

Dans notre région, c'est dans l'Orne que la victoire de Benoît Hamon est la moins prononcée : 56,7 % des voix. Sinon le vainqueur de la primaire franchit tout juste le seuil des 60 % dans le département « Cazeneuve » (60,2 % dans la Manche) et il atteint 61,5 dans le Calvados. Avec même une pointe à 65,6 % à Caen.

Un succès incontestable dans un scrutin marqué par un sursaut de la participation. Un peu plus de 45 000 électeurs hier contre 38 000 dimanche dernier. Dans le détail 23 604 votants dans le Calvados, un peu plus de 13 000 dans la Manche et 7 147 dans l’Orne.