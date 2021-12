Primaire LR : en Ile-de-France, les soutiens de Valérie Pécresse confiants pour l'issue du second tour

Qui sera le candidat de la droite pour la prochaine élection présidentielle de 2022 ? Réponse ce samedi après-midi à partir de 14 heures, après le vote en ligne des militants LR, pour le second tour de leur primaire.

Deux candidats s'affrontent : Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes, arrivé légèrement en tête du 1er tour (25,6%), et Valérie Pécresse (25%), la présidente de notre région qui pourrait bien l'emporter au final grâce au report des voix des candidats battus au premier tour qui ont tous appelés à voter pour elle.

"Je n'ai jamais douté"

Autant dire que la victoire est à portée de main pour Valérie Pécresse et ses soutiens en Ile-de-France sont déjà prêts à la savourer. C'est le cas de Nicolas Rondepierre, conseiller municipal d'opposition au Raincy en Seine-Saint-Denis. Il milite pour Valérie Pécresse depuis sa première campagne aux régionales en 2010. "Je n'ai jamais douté de ses capacités à être au second tour et à l'emporter, aujourd'hui, je l'espère, en tout cas on a fait une campagne pour porter ses idées".

"Elle est plus raisonnée qu'Eric Ciotti"

Des idées qui rassemblent d'avantage que celles proposées par Eric Ciotti, Geoffrey Carvalhinho en est persuadé. Le conseiller régional francilien fait également partie de l'équipe de campagne de Pécresse. "Je pense qu'elle a un programme chiffré, budgété et surtout des vraies propositions pour la France... et elle est beaucoup plus raisonnée qu'Eric Ciotti. Par exemple, quand il propose un Guantanamo, Valérie Pécresse propose des choses concrètes pour lutter contre l'immigration incontrôlée ou le terrorisme, c'est ça qui fait la différence".

Victoire ou pas de leur candidate, les deux hommes assurent que la primaire est d'ores et déjà réussie pour la droite qui marque son grand retour avec des "concurrents" qui ont décidé de jouer l'unité pour le parti. Quelque soit le résultat ce samedi, il faudra aussitôt "se rassembler et foncer vers cette présidentielle", rappelle Nicolas Rondepierre.