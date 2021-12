Primaire LR : le patron des Républicains en Creuse ne donne pas de consigne de vote

Qui sera le ou la candidate des Républicains pour la présidentielle ? Réponse samedi 4 décembre à 14h30. Le parti dévoilera le nom à l'issu du deuxième tour de la primaire, qui commence ce vendredi à 8h. Créant la surprise, Eric Ciotti et Valérie Pécresse se sont qualifiés. Le favori Xavier Bertrand, soutenu par le patron des LR en Creuse, Cyril Victor, termine quatrième.

Valérie Pécresse ou Eric Ciotti ?

Après ce premier tour, les trois perdants se sont tous ralliés à Valérie Pécresse. Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand ont tous les trois appelé à voter pour la présidente de la région Île-de-France. Mais en Creuse, Cyril Victor préfère rester discret et ne donne aucune consigne de vote explicite : "Au premier tour, j'avais donné une consigne en choisissant la personne la plus à même de l'emporter, politiquement et stratégiquement, au deuxième tour de la présidentielle face à Emmanuel Macron, explique le maire de Gouzon. Pour le deuxième tour de la primaire, je vais laisser les adhérents choisir. Je en souhaite pas donner ma position personnelle mais à travers ce que je viens de dire, tout le monde aura compris..."

Mathématiquement, Valérie Pécresse arrivée deuxième avec 25% des voix devrait l'emporter puisqu'elle bénéficiera sans doute du report des voix de Michel Barnier (23,93%), Xavier Bertrand (22,36%) et Philippe Juvin (3,13%). Mais rien ne dit qu'Eric Ciotti (en tête avec 25,59% des voix) ne créera pas une deuxième surprise.