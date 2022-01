Primaire populaire : "Aucun candidat ne refusera une proposition"

Les électeurs de la primaire populaire commenceront à voter jeudi 27 janvier à 10h. Cette initiative citoyenne revendique 467.000 électeurs inscrits pour départager les candidats de gauche en vue de l'élection présidentielle. Un chiffre qui va au delà des espérances de Pablo Flye, l'un des militants en Moselle de cette primaire, invité de France Bleu Lorraine.

"L'objectif initial, confie le jeune homme, c'était de dépasser les deux primaires qui avaient déjà eu lieu jusque la : celle des républicains et celle des écologistes. La meilleure des deux avait 140.000 inscrits. On est bien au dessus, c'est donc une bonne surprise."

Quelle légitimité ?

Mais cette primaire est loin de faire l'unanimité au sein de la gauche : Jean Luc Mélenchon (La France Insoumise), Yannick Jadot (Verts) et Anne Hidalgo (Parti Socialiste) n'en veulent pas, ou plus. Christiane Taubira est parmi les seuls à jouer le jeu aux côtés de Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise et Anna Agueb-Porterie, de quasi-inconnus.

Alors, quelle légitimité accorder à ce vote ? Il s'agit de donner au gagnant "une forte dynamique de campagne" défend Pablo Flye "avec 467.000 votes de soutiens et 5.000 bénévoles dans plus de 100 villes en France prêts à faire campagne."

Mais si le vainqueur est parmi ceux qui refusent de s'associer au vote ? _"Aucun candidat ne refusera une telle proposition v_eut croire le militant, on fera sa campagne à condition qu'il ou elle propose aux autres un accord de gouvernement. Cela peut aussi être un engagement au rassemblement une fois élu."

Pour Pablo Flye, chacun est légitime à présenter sa candidature, les égos doivent êtres mis de côté. "Si on veut éviter la droite ou un second mandat de Macron, il faudra en faire un peu plus et mettre de côté sa légitimité."

Le vote s'achèvera dimanche à 17h.