Primaire populaire : "Avec 467.000 inscrits, les candidats ne peuvent pas dire non et regarder ailleurs"

Au début d'une semaine cruciale pour elle, Christiane Taubira est en Isère ce mardi 25 janvier, à Pont-de-Claix et Saint-Martin d'Hères. C'est la dernière ligne droite avant le vote de la Primaire populaire, ce scrutin en ligne qui commence jeudi. L'une des responsables iséroises est notre invitée.

Christiane Taubira est en Isère ce mardi 25 janvier, accueillie par le président de la métropole de Grenoble, Christophe Ferrari, qui a annoncé la semaine dernière son soutien à l'ex-ministre de la Justice sur France Bleu Isère. Elle se rend à Pont-de-Claix et Saint-Martin d'Hères pour parler logement. Puis ce mercredi elle sera dans les Hautes-Alpes, à Briançon, pour parler migrations. La candidate à l'élection présidentielle débute une semaine chargée, avec le vote de la primaire populaire à partir de ce jeudi, où plus de 467.000 personnes sont inscrites. "Les candidats ne peuvent pas simplement dire non et regarder ailleurs", estime l'une des responsables de cette Primaire populaire en Isère

France Bleu Isère : 467.000 inscrits, c'est presque quatre fois plus que la primaire des écologistes. Il y a eu une augmentation des inscriptions ces derniers jours. Est ce que vous vous attendiez à un tel chiffre ?

Emmelike Odul : Non on ne s'attendait pas à un tel chiffre. On savait que la dynamique allait augmenter de jour en jour parce qu'il y a toujours un effet de dernière minute. Donc on pensais bien que ça augmenterai, oui, mais on ne s'attendait pas à atteindre un tel chiffre. On est agréablement surpris.

En même temps, on sait pas grand chose des personnes inscrites à cette primaire. Il y a des gens qui ont peut être participé à la primaire des écologistes et à cette primaire populaire, cela laisse un flou sur la suite...

Oui, effectivement, à la fois il y a des gens qui sont déjà sympathisants ou militants auprès de partis. Il y a aussi des gens qui n'ont encore jamais voté jusqu'à présent, qui votent pour la première fois. Il y a vraiment un panel très diversifié de personnes qui participent. On n'a pas vraiment de données là-dessus, effectivement, mais en tout cas, ça rassemble des gens très différents.

Quel accueil avez-vous reçu à Grenoble, terre de gauche. Quel a été l'accueil lorsque vous avez fait du porte-à-porte ou des tractage dans la rue ?

Alors sur le terrain, dans l'ensemble, l'accueil est bon. En fait, quand on explique le processus, ce qu'est la Primaire Populaire, que ça vient des citoyens et quand on explique que le système de vote qui va être utilisé, le jugement majoritaire, a été monté par deux chercheurs du CNRS... Dans l'ensemble, on avait plutôt un bon retour par rapport à ce processus-là, à cette idée de rassemblement.

Il y a un obstacle majeur tout de même : aucun des grands candidats déclarés à gauche, à part Christiane Taubira, n'a accepté de participer à cette primaire. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot, ni Anne Hidalgo. Bref, la Primaire Populaire visait à rassembler les candidats de gauche, ne risque-t-elle pas, finalement, de fragiliser encore un peu plus la gauche ?

Alors nous, on l'espère pas. L'objectif, à la base, c'était de rassembler. On aurait aimé que les candidats puissent le faire sans nous. Ils ne l'ont pas fait, donc on prend cette initiative-là, parce qu'on peut le faire. On reste encore confiant, parce qu'avec 467.000 personnes inscrites, les candidats ne peuvent pas simplement dire non et regarder ailleurs. On ne peut pas refuser ces électeurs-là. Dans tous les cas, c'est utile, si ça ne marche pas pour cette fois, ça servira pour la fois suivante...

Mais cela ne risque-t-il pas de rajouter de la pagaille avec une candidature de plus ?

Alors dans l'initiative, non. Après, effectivement, dans le traitement qui en a été fait, c'est le risque. Parce que finalement, ça a été découvert assez tard par le grand public, alors que cela fait plus d'un an qu'il y a des personnes qui travaillent dessus. Mais en tout cas, nous, l'ambition, c'était vraiment l'union. On n'est pas là pour lancer une personne en particulier, l'objectif est qu'il y ait bien sûr une personne en tête de bateau, mais qui derrière, rassemble les autres derrière lui et que tout le monde avance ensemble.

Est-ce que vous pensez encore possible de rassembler des candidats de gauche ? Est ce que vous êtes encore optimiste ?

Oui. Moi, je suis encore optimiste. Tout à fait.

Qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Parce que dans les déclarations, on ne voit pas vraiment cette envie de rassemblement...

Déjà parce que le principe de ce vote, le jugement majoritaire, c'est qu'on n'est pas là pour voter pour quelqu'un et contre tous les autres. En fait, on va noter, on va évaluer l'ensemble des candidatures, ce qui fait qu'à la fin, on n'a pas un gagnant et six perdants. On va avoir une échelle de notation. Et cela, ça change tout, sur la légitimité de la personne qui va remporter ce scrutin, mais aussi de la position des autres.

Un mot sur votre parcours Emmelieke Odul. C'est la première fois que vous militez en politique, que vous vous impliquez politiquement. Pourquoi maintenant ? Et pourquoi cette Primaire Populaire ?

Pourquoi maintenant ? Parce que bientôt, c'est trop tard. Attendre cinq ans de plus, c'est beaucoup. Il me semblait important d'agir concrètement pour la justice sociale, pour l'écologie, pour un renouveau démocratique. Parce que là, on commence à manquer de temps. Et puis, justement, le fait que ce soit un mouvement citoyen et pas un parti politique me plait. Etre encarté, cela me posait des questions. Et puis ainsi, quand j'étais sur le terrain, je n'étais pas là pour défendre la candidature de quelqu'un, j'étais là pour défendre un processus citoyen. C'est ça qui me semble important.