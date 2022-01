Candidats, scrutin, polémiques : ce qu'il faut savoir sur la Primaire populaire dont le vote s'ouvre jeudi

Alors que la gauche est plus divisée que jamais quelques semaines avant le premier tour de l'élection présidentielle, le vote en ligne de la Primaire populaire s'ouvre ce jeudi 27 janvier. 466.895 inscrits sont appelés à voter. Ce scrutin inédit organisé par des citoyens et des militants doit permettre de faire émerger un candidat unique à gauche. Mais tous les candidats proposés au vote ne reconnaissent pas cette primaire. France Bleu fait le point.

Quel est l'objectif de la primaire populaire ?

L'objectif de cette primaire est de désigner un candidat commun qui puisse rassembler les autres forces de gauche derrière lui. : "Nous, citoyens et citoyennes, allons mettre au pouvoir en 2022 une candidature de rassemblement à même de mettre en œuvre nos revendications" écrivent les organisateurs sur leur site. Une primaire justifiée par l'urgence écologique et sociale.

L'idée de la Primaire populaire naît dans la tête de plusieurs militants à la fin de l'année 2020. Ils "se rassemblent pour imaginer des solutions répondant aux grands défis écologiques et sociaux" peut-on lire sur le site de la Primaire populaire. Ils créent ensuite l'association "2022 ou jamais". Le projet est notamment porté par Mathilde Imer, militante écologiste et Samuel Grzybowski, ancien président de l'association Coexister. Les organisateurs mettent ensuite au point un "Socle commun" de dix propositions sur lequel le candidat élu devra s'appuyer. 130.000 citoyens ont ensuite proposé les personnalités qu'ils voulaient voir figurer dans la primaire. Sept candidats ont finalement été sélectionnés pour le vote final.

Qui sont les candidats ?

Les sept candidats proposés aux votants sont les suivants :

Anna Agueb-Porterie, militante écologiste

Anne Hidalgo (PS), maire de Paris et candidate à l'élection présidentielle

Yannick Jadot (EELV), député européen et candidat à l'élection présidentielle

Pierre Larrouturou, député européen Nouvelle Donne

Charlotte Marchandise, militante associative et ancienne adjointe au maire de Rennes

Jean-Luc Mélenchon (LFI), député et candidat à l'élection présidentielle

Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice et candidate à l'élection présidentielle

Pourquoi fait-elle polémique ?

Sept candidats sont donc présentés aux votants dès ce jeudi 27 janvier mais l'union derrière le gagnant semble compliquée. Trois d'entre eux, inscrits contre leur gré à cette primaire, ont annoncé qu'ils ne tiendraient pas compte du résultat : Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot. Pour le candidat EELV qui a déjà tenté d'unir la gauche au printemps dernier, cette primaire arrive trop tard. C'est "une machine à perdre" a-t-il déclaré sur franceinfo. "Que l'on arrête de nous embêter, qu'on nous laisse gagner. Que la primaire populaire arrête de tuer la gauche et l'écologie. Qu'ils nous laissent gagner cette élection présidentielle."

Ces trois candidats ont également été récemment agacés par une vidéo polémique diffusée en novembre dernier et exhumée par le Canard enchaîné la semaine dernière. Dans cette vidéo, Samuel Grzybowski affirme que l'objectif de la Primaire populaire est d’empêcher Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot d'avoir leurs 500 signatures. Suite à la publication de cette vidéo, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont demandé à ce que leurs noms soient retirés de la Primaire populaire. Anne Hidalgo, qui s'est mobilisée pour l'organisation d'une primaire avant finalement de se rétracter, est du même avis : "Ils peuvent retirer mon nom (...) Normalement [la Primaire] c'était censé être quelque chose de frais, de positif, c'est totalement disqualifiant". "Aucun des noms des candidats ne sera retiré" a répondu de son côté Mathilde Imer sur France Inter.

Cette initiative n'est pas une primaire (...) Elle n'est autre qu'un sondage

De plus, la Primaire populaire est jugée "illégale" par le juriste Jean-Philippe Derosier : "Car, bien qu'elle en porte le nom, cette initiative n'est pas une primaire. Et bien qu'elle n'en porte pas le nom, elle n'est autre qu'un sondage" explique t-il dans le JDD. Selon lui, la sincérité du scrutin est biaisée notamment à cause des trois candidats inscrits contre leur gré. L'avocat de la Primaire populaire balaye cet argument : "Le Conseil constitutionnel considère qu’à partir du moment où un candidat a au moins 5 jours avant le scrutin pour réagir à une information qui le concerne, alors les électeurs ne sont pas trompés. Les résultats seront publiés deux mois avant le 1er tour. Le délai est largement considéré comme suffisant par le Conseil Constitutionnel pour que tous les candidats - y compris ceux qui ne sont pas engagés à respecter nos résultats - fassent savoir que ces résultats ne les engagent pas" peut-on lire dans le Huff Post.

Qui peut voter ?

Toutes les personnes inscrites sur le site de la Primaire populaire peuvent voter. Les organisateurs revendiquent près de 467.000 inscrits. "Notre objectif initial c'était de dépasser les Républicains qui avaient réuni 140.000 votants à leur propre primaire", a réagi la porte-parole de la primaire populaire, Mathilde Imer.

Pour éviter toute fraude, chaque personne voulant s'inscrire devait indiquer les coordonnées de leur carte bancaire. Une pratique homologuée par le Conseil d'État, le Sénat ou encore le ministère de l'Intérieur.

Comment se déroule le scrutin ?

Le vote se déroule entre le 27 janvier à 10h et le 30 janvier à 17h, uniquement en ligne via un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Le vote se fera au jugement majoritaire, scrutin à un tour inédit inventé en 2002 par deux chercheurs français. Les électeurs et électrices devront répondre à cette question : "Pour faire gagner l’écologie et la justice sociale à l’élection présidentielle, j’estime que chacune de ces personnalités serait…" en attribuant à chaque candidat une mention : Très bien, Bien, Assez bien, Passable ou Insuffisant(e). La candidat retenu par la primaire sera celui ou celle qui aura reçu la meilleure note.

L'organisation du scrutin a été confiée à la société Neovote, spécialiste du vote électronique et qui a déjà travaillé pour les primaires LR et EELV. Les organisateurs n'ont pas communiqué de date ni d'heure pour l'annonce des résultats.