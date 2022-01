Primaire populaire : "Il va y avoir un effet " espère Arnaud Hadrys du PRG

Une primaire populaire, mais pour quoi faire ? 467.000 mille personnes se sont inscrites à ce scrutin qui débute ce jeudi et jusqu'à dimanche. Cette procédure inédite dans la vie politique vise à départager 7 candidats de gauche à l'élection présidentielle. 7 personnalités sont présentées au vote : Christiane Taubira, Pierre Larrouturou, Yannick Jadot, Jean Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Anna Agueb-Porterie, Charlotte Marchandise et deux dernières étant issues de la société civile. Christiane Taubira est la seule à avoir dit qu'elle s'y plierait , contrairement à Yannick Jadot, Jean Luc Mélenchon et Anne Hidalgo.

Invité de France Bleu Normandie le président du PRG en Seine-Maritime Arnaud Hadrys déclarait ce jeudi: "Quand on a des gens qui ne sont pas capables de s'entendre, il faut bien trouver un véhicule pour justement finir par être au-dessus et trouver la solution pour que le bal des égos (...) passe au second plan sur l'intérêt collectif de toute une famille et de tout un courant de pensée".

Arnaud Hadrys soutient Christiane Taubira :"Elle a l'avantage de réunir à peu près tous les dénominateurs communs, justement, des différentes composantes de la gauche, que ce soit sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan humaniste".