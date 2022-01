Primaire populaire : "On va vers une défaite historique" alerte Martial Bourquin, maire PS d'Audincourt

"Nous devons trouver un chemin, un langage, de façon à rassembler les gauches et leurs sensibilités". Ce sont les mots dimanche soir de Christiane Taubira, la candidate victorieuse de la primaire populaire. Près de 400 000 personnes ont participé à ce scrutin en ligne. Le résultat était prévisible puisque l'ancienne ministre de la Justice sous François Hollande était favorite. Elle l'emporte devant Yannick Jadot le candidat des Verts et Jean Luc Mélenchon pour la France Insoumise. Anne Hidalgo pour le PS termine très loin à la cinquième place.

L'union est encore possible - Martial Bourquin

Cet appel à l'union de l'ex ministre de la Justice n'a pas été entendu. Jean-Luc Mélenchon a parlé d'une farce, Yannick Jadot d'une machine à perdre. Malgré tout, " l'union est encore possible", a estimé Martial Bourquin, l'ancien sénateur PS du Doubs et maire d'Audincourt invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce lundi. " Cette primaire populaire a réuni plus de personnes que tous les partis réunis. C'est à dire plus que LR, plus que l'ensemble des partis de gauche et écologistes. Il faut écouter un petit peu ce qui se passe dans la société. Si nous allons diviser comme ça, ça va être une défaite historique de la gauche", s'est inquiété Martial Bourquin qui n'a pas soutenu de candidat en particulier lors de cette primaire populaire.

C'est le moment de rebattre les cartes

L'ex sénateur PS du Doubs et maire d'Audincourt demande à Anne Hidalgo, à Christiane Taubira et à Yannick Jadot de se parler. Il faut un seul ou une seule candidat. " C'est le moment de rebattre les cartes. Je comprends les égos mais on va vers une défaite historique. Si c'est le cas et si Macron est réélu avec les 115 % de déficit national, il y aura une situation des plus graves concernant la pauvreté et la précarité. Il y aura un quinquennat épouvantable pour la majorité des Français". L'ancien parlementaire a saisi les enjeux et lance un appel en forme de cri du cœur. "Il faut s'unir !", supplie l'élu d'Audincourt.